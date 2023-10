Lo que dijo Carolina Jaume sobre la filtración del video íntimo de Emma Guerrero

Carolina Jaume se refirió al video íntimo de Emma Guerrero, que supuestamente ella filtró en un chat. Aunque la creadora de contenido dijo que perdonó a la presentadora, es algo que todavía le saca lágrimas e imposible de superar.

“Pasamos de no tener una amistad, por situaciones que evidentemente cuando estemos en el reality se van a soltar en la convivencia”.

Fueron las palabras de Jaume y sin dar muchos detalles del tema, durante una dinámica grupal en la que el conductor, Eduardo Andrade, invitó a los desafiantes a hablar un poco más sobre ellos.

Fue lo único que dijo a las afirmaciones de Guerrero quien reveló en el mismo espacio, ya que ambas están en el reality ‘Desafío a la fama’, que Jaume fue la que divulgó el video que protagonizó con el actor José Ramón Barreto.

“Viralizaron un video íntimo y eso sí fue súper fuerte para mí. Estaba destrozada, tenía una semana de embarazo”, dijo Emma con tranquilidad, no pudo contener el llanto.

Cuando se desató esa bomba, relató Guerrero, su esposo le pidió por llamada telefónica que le dijera hace cuánto sucedió aquello.

“Todo se estaba mal interpretando. Eso fue hace dos años. Y me dijo: ‘Emma qué te valga... Lo que la gente piense’”, añadió la joven de 30 años.

Al pedir a la audiencia quE voten por ella aseguró decidió participar en el mismo porque ella es “real y sin máscaras. Sin personajes y sin poses”.

“El video lo habían pasado en un chat de farándula, que Carolina Jaume había enviado. Preferí perdonar”

Es una tecla que se vuelve a tocar en el reality ya que en días pasados, uno de sus compañeros le mencionó que él vio el material.

Ese comentario le afectó y lo tildó de querer llamar la atención. “A mi me parece fuerte que me diga ya lo ví (...) y cuando me fui a bañar me sentí mal. Es como que me diga ya te vi desnuda”. Le dijo la semana anterior a Antonio Borja.