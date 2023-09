De animador de fiestas infantiles a ser estrella de reality en ‘Desafío a la Fama’: Conoce a Antonio Borja

Los talento “VIP” que Ecuavisa eligió para ‘Desafío a la Fama’, no necesitan posicionarse en las redes sociales para ganarse al público. Sin embargo, los nuevos creadores de contenido, si necesitan empezar a destacar y mostrar sus habilidades para crecer en el mundo del entretenimiento.

Desde que inició el reality show, no se ha especificado como fue el proceso de elección de “los nuevos talentos”, pero a medida que se han ido conociendo, el público ha descubierto que hay desde influencers, comediantes, hasta animadores de fiesta, como es el caso de Antonio Borja.

El joven de 23 años, cuenta con seis mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, cifra que ha venido en ascenso desde que comenzó el programa, y en su perfil asegura que se dedica a caracterizar personajes, además es también animador de eventos.

El contenido que crea en redes sociales está ligado a su actividad laboral, mostrando cómo se alista para interpretar el papel que le toca o enseñando su talento mientras pone energía y entusiasmo en el lugar donde se encuentre. También destaca que la mayoría de los eventos a los que suele asistir están relacionados con niños, superhéroes y el mundo de las fiestas infantiles.

Desde el pasado 25 de septiembre, Ecuavisa estrenó el reality ‘Desafío a la Fama’, que se está apoderando del prime time a nivel nacional. En lo que va de convivencia, Antonio es uno de los que ha mostrado interés en Nathalia Espinoza, la chica trans del reality. Aunque aún no han pasado a nada romántico, si se han visto cercanos y durmiendo en la misma cama.

Incluso, Nathalia llegó a manifestar en el confesionario que le agrada estar con él “es un chico que transmite ternura. Me gusta dormir con él porque me da calor y eso es agradable. Me siento cómoda”.