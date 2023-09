Carolina Jaume podrá elegir a su rival en la eliminación de ‘Desafío a la Fama’ ¿A quién enfrentará?

La primera semana de ‘Desafío a la Fama’ ya está por culminar y todo apunta a que este viernes 29 de septiembre será la primera eliminación. Carolina Jaume es la señalada de la semana y en las imágenes del próximo capítulo se deja ver eligiendo a quien podría ser su contrincante en el reto de eliminación.

La actriz y modelo terminó como la señalada luego de que el equipo en el estaba para uno de los retos creativos perdiera. Los participantes en ese momento debían crear un podcast de comedia y, el foco que le dio el grupo donde estaba Carolina, fue la edad de la actriz y eso no resulto en gracia para los demás. También muchos indicaron que ella no dejó hablar a sus compañeros y que “quiso resaltar más porque ella es una persona con experiencia”.

Desde el inicio del reality show, Carolina Jaume se ha ganado la enemistad de algunos en la casa, además, ya se ha visto envuelta en varias polémicas y ha demostrado sentir celos de Ariana Mejia al verla con Sebastian Tamayo.

Hasta ahora, se desconoce como será el proceso de eliminación y cuántos participantes deberá enfrentar Carolina para evitar salir de la competencia. Lo cierto, es que solo puede elegir entre quienes no obtuvieron la inmunidad.

Sebastian, Don Day y Kachafa están a salvo por una semana

Luego de crear una promoción para la marca telefónica HONOR, Kachafa fue nombrado como el mejor del grupo por su desenvolvimiento. Luego la presentadora dijo que Don Day y Sebastian Tamayo también se unían al selecto grupo.

[ Sebastian Tamayo, Don Day y Kachafa son los tres primeros en obtener inmunidad en ‘Desafío a la Fama’ ]

Todos los creadores felicitaron a Kachafa, aunque él influencer aseguró haberse sentido nervioso y que pudo haber dado más. Luego anunciaron a Don Day, a quienes también aplaudieron, pero él mismo tomó la palabra y expresó que quería ceder su inmunidad a otra persona porque se había equivocada durante su minuto de participación y no le parecía justo “será que puedo cederla, porque no quiero inmunidad esta semana”. Sin embargo, la producción informó que no podían aceptar su petición.