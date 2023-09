Sebastian Tamayo, Don Day y Kachafa son los tres primeros en obtener inmunidad en ‘Desafío a la Fama’

El primer reto para obtener inmunidad en ‘Desafío a la Fama’ dejó como ganadores a Kachafa, Don Day y Sebastian Tamayo. Los 17 participantes fueron retados a crear un comercial de 1 minuto para promocionar un teléfono celular de la marca Honor.

Todos los creadores de contenido debieron improvisar en el momento y demostrar que harían para promocionar el dispositivo móvil de la marca patrocinante. Uno a uno pasaron frente al resto de los participantes y sacaron a relucir lo mejor que tenían.

Al finalizar, la presentadora del reality aseguró que “exclusivamente la marca” sería la encargada de elegir a los tres ganadores, que resultaron cierto Kachafa, Don Day y Sebastian Tamayo.

Todos los creadores felicitaron a Kachafa, aunque él influencer aseguró haberse sentido nervioso y que pudo haber dado más. Luego anunciaron a Don Day, a quienes también aplaudieron, pero él mismo tomó la palabra y expresó que quería ceder su inmunidad a otra persona porque se había equivocada durante su minuto de participación y no le parecía justo “será que puedo cederla, porque no quiero inmunidad esta semana”. Sin embargo, la producción informó que no podían aceptar su petición.

Después de Don Day, nombraron a Sebastian Tamayo como el tercer ganador, pero el anuncio no fue del agrado para el resto de los compañeros que quedaron sentados. La presentadora al notar la molestia en los demás empezó a preguntar la razón y, Emma Guerrero fue una de las que primero se pronunció y dijo que sentía que el colombiano no se esforzó lo suficiente como otros de los creadores.

“Considero que Nathalia, por ejemplo, lo hizo muy bien y pudo obtener esa inmunidad. Sebastian fue lineal y nada sorprendente”, señaló Carla Bucaram.

Por otra parte, Nathalia aseguró que ella no se sentía molesta y que incluso le había comentado minutos antes a Sebastian que le pareció bien lo que hizo aunque para ella le faltó efusividad. A pesa del descontento de muchos, la inmunidad de los tres elegidos se mantendrá por toda la semana y no podrán ser eliminados.