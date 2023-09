Enfermero llegaba “cansado” a la casa hasta que su esposa descubrió videos comprometedores en su celular de lo que hacía en el hospital

Una mujer descubrió la infidelidad de su esposo, un enfermero que trabajaba en el hospital, y que en su celular tenía videos comprometedores donde su él mantenía relaciones con más de uno de sus colegas de trabajo. Además de eso, también empezó a mandarse imágenes con la nueva amante, donde ambas presumían quien pasaba más tiempo con el trabajador de la salud.

“El papá de mi hija es enfermero en un hospital de ortopedia. Cuando ya teníamos a nuestra hija, él me decía: ‘oye me voy a quedar a hacer guardia de noche’, y cuando llegaba me decía: ‘es que estoy muy cansado’”, contó la víctima del engaño en una entrevista con Mr. Doctor.

Luego narró como descubrió la infidelidad: “hasta que le caché videos y mensajes de los tríos que hacía en el hospital”· Pues según le afirmó al entrevistador, lo hacía solamente con mujeres, quienes trabajaban en el centro de salud.

Durante ese tiempo, tardaron alrededor de cinco años para separarse bien. Sin embargo, en ese interludio, tuvo a una amante. El enfermero empezó a andar con una radióloga del mismo hospital.

“Yo me quedaba con él, seguíamos viviendo y haciendo la ‘LP’ doctor... Entonces empieza a andar con la radióloga, y ella me empieza a mandar mensajes que me decía mira está aquí conmigo, y me mandaba fotos donde estaban juntos”, aseguró.

De igual manera, dio a conocer que ella no se quedó de brazos cruzados, por lo que ella hizo lo mismo y le enviaba imágenes de los momento en que el enfermero llegaba a casa: “mira ya llegó a la casa... Mira ya estamos dormidos... Somos una familia”, contó.