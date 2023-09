Así puedes identificar si tu pareja es infiel solamente mirando sus manos.

Si sospechas de tu pareja, pero no encuentras pruebas suficientes, ¡Mírale las manos!. Solo con esa pequeñas acción puedes identificar si es que una personas te está siendo infiel o no.

Así lo reveló un estudio publicado en la revista Biology Letters. En dicha investigación se analizaron las manos de varias personas que, estando en pareja, tenían tendencias promiscuas y descubrieron una característica en la longitud de dos de sus dedos.

Los investigadores Robin Dunbar (Universidad de Oxford) y John Manning (Universidad de Northumbria), demostraron en su estudio «Stay or Stray? Evidence for Alternative Mating Strategy Phenotypes in Both Men and Women» que la infidelidad es demostrable según la forma y disposición de los dedos índice y anular.

Con la longitud de los dedos puedes identificar la infidelidad. Imagen referencial

Pues su estudio desvela a hombres infieles y mujeres infieles por igual. Antes de que vayas corriendo a mirarle los dedos de la mano a tu pareja, te revelamos los puntos calve de este estudio:

Dunbar y Manning encuestaron a 575 personas norteamericanas y británicas sobre sus preferencias y deseos hacia el sexo sin compromiso. Los resultados revelaron que las personas con mayor tendencia infiel tenían el dedo anular más largo con respecto al índice.

El estudio también encontró una relación entre las personas que tenían el dedo anular más largo que el índice: su nivel de testosterona era también más alto. Apuntaron que estos niveles podrían venir ya determinados en el útero materno, con lo que la promiscuidad sexual podría estar presente antes de nacer.

Este estudio sobre la relación entre la longitud de los dedos y la fidelidad nos aporta una nueva perspectiva sobre lo complejo que es el comportamiento humano.