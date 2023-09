Insultos entre Carolina Jaume y Arianna Mejía en ‘Desafío a la fama’ que hasta casi se van de puñetes

Carolina Jaume no deja de generar polémica ni estando en ‘Desafío a la fama’, en solo dos capítulos ya ha insultado, se ha emborrachado y hasta le echa ‘leña al fuego’ para encender la pelea con una enemiga del pasado, Arianna Mejía. Todo por la atención de uno de los desafiantes: el colombiano Sebastián Tamayo.

Estaban todos en la habitación respectiva. Arianna estaba acostada sobre el regazo de Sebastián. Carolina, de su lado, y desde su cama, le dijo que no le dará celos. “Eres una mujer casada y no lo logras”. Se rieron de Jaume y ella replicó:

“Vergüenza debería darte que tu marido te ve en televisión nacional con un hombre soltero” — Carolina Jaume

Y para empeorar la situación, Tamayo lanzó la perla: “¿Quién sabe qué estará haciendo allá afuera?”. Jaume no se quedó atrás: “Cuidando el hijo de ella de seis meses”. Mejía se defendió atacándola también al mencionarle a su hijo:

“Deja de hablar tanta pendejad*** A ti te quieren quitar a tu hijo porque estás loca” — Arianna Mejía

‘La Britney’ ecuatoriana se puso amenazante al chasquear sus dedos. “Solo hago así y alguien se va”.

Mejía trató de defenderse diciendo que ella ama a su esposo -Troi Alvarado- pero que con Tamayo es el único hombre que siente que la protege. Hasta le dijo “esquizofrénica” y “grilla”. “Te crees el centro del planeta”, le dio el colombiano a Jaume.

¿Cuánto les duró el amor?

En el capítulo anterior, Mejía y Jaume hasta se abrazaron cuando llegaron a la casa. Incluso, tuvieron un Momento de conversa en uno de los baños. Ello dejó a todos sorprendidos ya que ambas protagonizaron un pleito a mediados de año, el cual incluyó hasta demanda y todo.

Jaume fue demandada por Mejía por el presunto delito de “violación a la intimidad”, tras acusarla de contratar a un “hacker” para invadir sus redes sociales y sus cuentas personales, cuando ella tenía 18 años.

“¿Se acuerdan cuando perdí mi cuenta de Facebook, Hotmail e Instagram y salió el famoso video mío, ¿adivinen quién fue? Mi intuición jamás falló. Yo siempre supe que fuiste tú CJ. Pero hoy el hacker se puso en contacto conmigo y los chats lo maneja la Fiscalía, yo sí te voy a demandar?”.

Por esos señalamientos, Jaume, quien ya había tenido un cruce de palabras en plena transmisión en vivo de ‘Agárrate’ con la cantante, se pronunció con relación a lo que pensaba hacer. Tras analizar en detalle la situación, aseguró que le causa “ternura”.

“Lo pensé, lo analicé, con mi pareja lo hablamos, y me dijo ´¿realmente vale la pena el desgaste? porque he tenido muchos desgastes con los procesos que me han precedido. No quiero ser grosera, pero siento que es una persona que no está emocionalmente pasando por un buen momento y ¿Para qué? Más bien de verdad, me da ternura”, dijo Jaume al canal ‘Full farándula’.

Pese a toda esa situación, meses después las vemos abrazadas y hasta una lavándole los pies a la otra en un reality ¿Será show? o ¿Realmente limaron asperezas?