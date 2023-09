Marián Sabaté reveló detalles de cuando fue infiel con Roberto Angelelli: “Teníamos pareja y nació algo entre nosotros”

Marián Sabaté removió tejas del pasado, ´La Reina de la prensa rosa´ como también es conocida la panelista de ´Hackers´, no guarda su título solo en honor a su trayectoria laboral, la presentadora de televisión ha tenido varias sacudidas mediáticas durante su carrera, siendo una de las más conocidas, su tórrido romance con Roberto Angelelli, quien trabajó a su lado durante el programa ´Aló´ transmitido por RTS.

Fue tras salir a flote una pasada entrevista donde el animador habló sobre el que fue su acercamiento con Marián Sabaté, que la ´Reina´ se atrevió a tocar el tema, exponiendo lo que fue su experiencia y asumiendo nuevamente su actuar en lo sucedido, asegurando entre muchas cosas, que aunque para el momento tanto Roberto como ella estaban en pareja, fue inevitable evitar que surgiera el romance.

“A veces nace algo, fue inevitable, no digo que estuvo bien, no fue lo apropiado, yo asumo mi responsabilidad, igual que Roberto asumió en su momento la culpa, el público, las amas de casa, el Ecuador me disculpó, me arrepentí, no es algo que debimos hacer, al final a la larga, él si volvió con su esposa, pero se terminaron divorciando”, dijo inicialmente Sabaté.

La presentadora fue abordada por sus compañeros de set, quienes le acusaron directamente de “ser la otra” y esta intentó describirlo de la mejor forma posible, reiterando que no se sentía orgullosa de lo sucedido.

“Los dos teníamos pareja y nació algo entre nosotros en el trabajo. Yo no estoy contenta ni aplaudo lo que yo hice en ese momento, no lo volvería a hacer, ni se lo recomiendo a nadie”, añadió.

Años después del escándalo, Roberto, quien estaba radicado en Miami, regresó a Guayaquil. En aquel entonces ambos estaban solteros y decidieron retomar la relación que quedó inconclusa. Sin embargo, en un par de semanas la historia que comenzó como un contra viento y marea, puso punto y final.