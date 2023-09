“Mi especialidad es”: Luciana Guschmer habló de su talento culinario y lo que guarda para MasterChef Celebrity Ecuador

A MasterChef Celebrity Ecuador le quedan menos de dos meses para su estreno y ya las celebridades están adelantando cuáles son los platos con los que esperan sorprender a la audiencia y el jurado.

Luciana Guschmer, competidora de la nueva temporada, fue la encargada de dar la tan anhelada fecha estreno del reality de comida, y quien a su vez habló acerca de cómo se prepara para el programa, junto con los que ella asegura son su punto fuerte en la cocina.

“Mi especialidad, así lo que yo creo que mejor hago, así literalmente que hago perfecto, son los refritos”, dijo inicialmente entre risas la también modelo, quien cabe destacar ha sido blanco de críticas por más de un reportero de farándula tras el anuncio de su ingreso al espacio de Teleamazonas, razón por lo que tal parece la creadora de contenido aprovechó para enviar una jocosa indirecta.

Seguido a esto, Luciana Guschmer, retomó el tema y dijo: “No, a ver, yo creo que pasta, risotto, mariscos, me gusta cocinar mariscos y sé cocinar mariscos. No estoy confiada, porque confiarse está mal, pero tener confianza en sí mismo no”.

¿Cuándo se estrenará MasterChef Celebrity Ecuador?

Luciana Guschmer puso fin al misterio de Teleamazonas, la creadora de contenido se encontraba participando en el podscat ´Sorbito de opinión´, cuando soltó la tan ansiada fecha, al momento de hablar de la que será su participación en el venidero programa de comida.

“Bueno chicos, me van a poder ver en la pantalla de Teleamazonas, en MasterChef Celebrity, que empieza el 20 de noviembre a las 9 de la noche, me hicieron repetir esto como 10 veces una promo”, dijo la influencer, quien tal parece no temerle al hecho de haber adelantado una fecha que Teleamazonas aún no anuncia de manera oficial, pero que ya ha inevitablemente ha quedado en evidencia.