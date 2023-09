Erika Vélez defendió a nuevos participantes de MasterChef Celebrity: “Si vamos a criticar vale la pena investigar”

A MasterChef Celebrity le queda poco para aterrizar a las pantallas de Teleamazonas y ya los nombres de sus participantes, junto con muchos más detalles fueron revelados, sin embargo, el programa aún no se estrena y ya tiene más de una crítica, en especial hacia quienes ocuparán las plazas del reality de comida.

Haciendo alusión a estos comentarios, la presentadora Erika Vélez, salió en defensa de los rostros elegidos para formar parte de esta nueva entrega y pidió a los periodistas y comentaristas, “investigar” antes de emitir una opinión.

“Si vamos a opinar, sobre todo como comunicadores, vale la pena investigar un poco más, saber qué han hecho, su recorrido, la palabra que tanto usan, la trayectoria. Una cosa es emitir una opinión de me gusta o no me gusta tal y cual persona, por las razones que sea, y otra cosa es asegurar que un talento no haya hecho nada, o no sea reconocido”, comenzó diciendo la ex jueza de ´Yo me llamo´.

“También he escuchado por ahí, si fulanito y zutanito no cocinan, yo me pongo a pensar ¿Habrán vivido con ellos para asegurar eso? resulta que uno puede aprender a cocinar o amar la cocina de un momento a otro, entonces que utilicen esos argumentos para minimizar a estos talentos que tenemos que yo de verdad valoro muchísimo, sobre todo porque han tomado este riesgo, porque le meten ganas, buen sentido del humor, buena energía que es muy importante a la hora de trabajar, me parece doble moral”, añadió.

Cabe destacar, que uno de los personajes que ha sido centro de comentarios, ha sido la madre de Efraín Rúales, ´Nachita´, a quien Verónica Saltos acusó de quererse coger de la fama del fallecido presentador para seguir siendo centro de miradas, titulares y así ganar espacios en los medios de comunicación.