Anthony Swag “ofrece trabajo” a quienes critican la participación de Luciana Guschmer en MasterChef Celebrity Ecuador

MasterChef Celebrity Ecuador ya está generando contenido y, aún no tiene fecha de estreno. Desde que se supo quienes serán las 23 celebridades que formarán parte de esta quinta temporada, muchos son los que han criticado a los seleccionados. Seguidores y personas de la farándula han sugerido que “no todos los elegidos pueden considerarse celebridades”.

Recientemente, en el programa ‘Agárrate’ criticaron en especial, la participación de Luciana Guschmer. Los presentadores aseguraron que la modelo y tiktoker solo fue invitada “porque el apellido de su padre pesa mucho”.

Ante esto, se han generado diversas reacciones en redes sociales, entre ellas, la de Anthony Swag, quien también es uno de los participantes y, también han criticado su puesto en el reality de cocina. A través de las historias en Instagram, Anthony se grabó junto a Luciana, y le pregunta qué piensa de los comentarios.

La joven responde “La que puede, puede y el que no, critica”. Ambos hicieron gestos de sonrisa ante la cámara y terminó la grabación. El influencer, acompañó estas imágenes con el texto “Avisen y les doy trabajo en mi empresa para que por lo menos vistan bien. Ojo es para las páginas que andan hablando mierda tras mierda”.

Con estas palabras deja claro que el mensaje va directo a ‘El Cuy’ y Mayra Jaime, que son los dos presentadores que han salido a exponer su opinión. Por su parte, Luciana Guschmer, hizo un TikTok reaccionado con humor a otros comentarios.

En el audio que colocó se escucha decir, “para mí en este reality que se está preparando, no hay celebridades como tales, en MasterChef Celebrity está la hija el señor Andrés Guschmer, no me parece una celebridad, es una tiktoker y pare de contar”. En el video también se ve a Gigi Mieles y Anthony Swag acompañándola.