Tami Rivera le hizo creer a su mamá que haría un trío y esta casi se va de la casa (VIDEO)

Tamara Rivera está decidida a seguir creando contenido, aunque este le pueda meter en problemas de vez en cuando, la modelo Onlyfans compartió la que fue su broma más reciente a su madre, donde por poco hace que su mamá deje la casa indignada, por lo que creyó haber visto.

La también DJ buscó a dos amigos “Choco” y “Laki” para que se metieran con ella en un sofá y dar una polémica y mala impresión a su mamá, quien no dudó en retarla por lo que a su juicio estaba siendo un mal comportamiento y, seguidamente, le dio el aviso de que recogería sus cosas porque consideraba sus acciones como una falta de respeto.

“Le voy hacer creer a mi mamá que voy a hacer un trío, y como que vamos a estar aquí metidos, todos cariñosos, vamos a dejar botada por acá la ropa, entonces mi mamá va a entrar y vamos a ver cuál es su reacción. Se enoja o se une”, explicó previamente la modelo, antes de echar andar su broma.

Sin embargo, la jugada terminó saliéndose totalmente de las manos, la madre de Tami Rivera confrontó a la influencer y le avisó que se iría de la casa para así tener que evitar ver sus “faltas de respeto”.

“Yo no me meto en tu vida personal, pero me merezco respeto, para que mierda me hiciste venir a vivir contigo (...) No me parece justo, en mi juventud yo también he hecho huevadas, pero esto Tamara, que tristeza que nos faltaras el respeto”, reclamó la madre de Tami mientras fue en busca de sus cosas.

Un contenido que no resultó exactamente como Tami lo planeó, sin embargo, la DJ logró calmar las aguas. La joven no solo ha regresado a su pasión de ser Dj, también tiene en mente convertirse en la número 1 de Onlyfans en el Ecuador. En una charla para el programa de YouTube, Entre Tragos, indicó que las críticas de sus haters no le afectan para nada.