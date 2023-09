“Una nota de panty”: Arcángel y su reacción viral al recibir una prenda íntima de una fanática en pleno concierto

¡Aspiró hasta el fondo! Arcángel no ha parado de dar de que hablar tras su más reciente reacción, el intérprete de ´Sigues con él´ se ha hecho viral en diversas redes y medios de comunicación, luego de un notorio y muy peculiar agradecimiento, al recibir una panty de una fanática en pleno concierto. El cantante paró el show solo para darse el tiempo de oler la prenda íntima.

“Yo tengo que darme un trago pa’ esto, de verdad. Mami, ¿tú le echaste perfume?, porque esto huele muy cabr*n”, inició diciendo el estadounidense mientras le hablaba al público, al mismo tiempo se detuvo para apreciar en detalle la panty y dijo: “Se me quitaron hasta las ganas de seguir cantando, yo quiero seguir oliendo este panty”.

La grabación se ha hecho tendencia, Arcángel incluso dedicó la letra de una de sus canciones a la dueña de la lencería y cantó ´Hace mucho tiempo´. Por su parte, los internautas tampoco han parado de hablar de la reacción del artista y han dejado todo un hilo de comentarios calificando el hecho como una “nota de panty”.

“Pero se dio una nota de panty / Sigan tirando tangas, calzones, brasieres, eso no los lastiman / Ojalá que no haya sido una mujer moderna la que se lo tiró / Ese olor le gusta a los hombres. Olor rico / Esa es la reacción indicada / Arcángel siendo Arcángel… Me gustó su reacción / Ellos mismo hacen eso, no creo que va a ser eso con tanta confianza / Esperemos que sean de alguien nacida mujer / El catador de olores / Esa panty tiene un aroma del que enchula / Ahora todas le van a tirar sus pantys / Esos hombres valen oro / Nuevas o usadas, en fin él las olió”, son algunos de los comentarios dejados en el post.