Miles de dólares: lo que cuestan las botas que usa Arcángel y citó en la sesión con Bizarrap

En una de las líricas de Arcángel, en la sesión con Bizarrap, se dio el lujo de señalar cada una de los bienes materiales que ha conseguido así como la ropa que luce para acudir a sus conciertos o giras. Precisamente, el calzado Bottega Veneta saltó en uno de sus estribillos y el valor sí que es una “maravilla”.

Al acceder al portal boteggaveneta.com, en la sección shoes/boots, se aprecia los distintos modelos para hombres. Sorprende que los modelos más minimalistas tienen un costo de 820 dólares mientras que unos más sofisticados pueden llegar a un valor de 7800.

Zapatos que usa Arcángel Captura de pantalla

¿Cuáles son sus características?

Los zapatos más caros están hechos de piel de curtido vegetal, red de piel intreccio anudada a mano, material 100% de piel de becerro, suela de microgoma, manufacturación en Italia.

Canción

El tema se convirtió en una tendencia mundial al acumular 3 millones de visualizaciones en apenas dos horas. El tema mezcló detalles como Shakira, superación, nueva estructura musical y reputación.

Partes de la letra de la canción

¿Viste, Gonzalo, que al fin se nos dio? Y tú cuando esté' ready me avisa’ (Ajá)

Que pa’ viajar el mundo con el rap que tengo a mí no me hace falta una VISA (No)

Prendo un Portobello al bajar del avión tan pronto el piloto aterriza (Yessir)

Llegamo’ a Italia y con nuestra presencia enderezamo’ la Torre Pisa, yeah

Activo en la música, también la calle, mi reputación no se mancha (No)

Como un alpinista, disfruto la vista sin miedo a ninguna avalancha (Wow)

El dragón de Komodo que salió del lodo ahora entra por la puerta ancha (Yes, baby)

Este flow legendario no tiеne adversario, como Maradona en la cancha (¡Auh!)

Los maté y quiеren que yo le baje

Paso por la aduana sin chequear el equipaje

Cabrón, yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje

Ahora tengo giras donde no entienden mi lenguaje

Los seguí matando y me pidieron que le baje otra vez

Le pedí al contable un millón pa’ gastar este mes

C’est la vie, fui a París y aprendí a hablar francés

Estos traperos son mis hijos, fui parte de su niñe-e-ez