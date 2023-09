Descubre que su esposa le era infiel con su hermano al vestirse de payaso para la fiesta de su sobrino

La historia de un hombre australiano que descubrió que su esposa era infiel luego de vestirse como payaso, se ha vuelto viral en las redes sociales luego de que el protagonista de la desgracia y el mal momento, la contara en un programa de radio ‘Hit Network’.

En conversación con los conductores del programa de radio, Jake, como se identificó el hombre, contó que todo inició cuando decidió disfrazarse de payaso en la fiesta de cumpleaños de un sobrino. Así mismo, confesó que su hermano, que era el padre del cumpleañero, iba a ser el encargado de amenizar la fiesta infantil, pero como empezó a sentirse mal de salud antes del evento, Jake decidió reemplazarlo y tomó el traje de payaso que él llevaba y se lo puso.

La esposa del hombre no se percató que el hermano que llevaba el traje de payaso ya no era el hermano de su esposo, sino su propio esposo. El hombre dijo que no le había avisado a nadie que se iba a poner él el traje de payaso “No creí importante decírselo a ella, me pareció algo de rapidez”.

La mujer, que pensó que la persona que estaba disfrazada de payaso era su cuñado, se acercó a él para saludarlo y besarlo. “Ella se acercó a mí y comenzó a tocarme, a manosearme y a decir el nombre de mi hermano y cuando me quité la máscara se quedó boquiabierta”. dijo el protagonista de la historia viral.

Según el relato del hombre, lo que más le sorprendió fue percatarse de que toda la familia estaba enterada y que no era algo nuevo “Me dijo que esto había estado sucediendo por un tiempo”.

El hombre dijo que toda su familia estaba consciente de la infidelidad. “Me enfrenté a mi hermano y a mi familia y todos lo sabían”, dijo. A pesar de que la historia tuvo un triste final para el hombre que la contó, él la compartió entre risas en el programa de radio. Además añadió que había sucedido hace tres años y que la había puesto fin a su matrimonio.