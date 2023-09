Hombre se prendió fuego y se lanzó del piso 11 tras enterarse que su pareja le fue infiel

El lamentable suceso ocurrió en Lima, capital de Perú. Un hombre se prendió fuego a sí mismo y luego se lanzó del piso 11 de un edificio, al haberse enterado que su pareja le fue infiel.

Según informaron medio locales el hecho conmocionó a los trabajadores y compradores de una zona comercial conocida como Gamarra, ubicada en el distrito limeño de La Victoria.

Varias personas fueron testigos del momento en que el hombre se prendió fuego y luego se arrojó del edificio. En redes sociales, se muestran videos, donde varios transeúntes tratan de socorrer al hombre en llamas que se encontraba tendido en la acera, luego de la mortal caída.

Sin embargo, no pudieron hacer nada para evitar la muerte de Efraín Fernández Flores de 38 años, un sastre que llevaba más de 15 años trabajando en Gamarra.

Policía Nacional en la zona donde ocurrió el suceso

Según los ciudadanos que se encontraban en el lugar donde murió el hombre, dieron más detalles de los sucedido:

“Ya estaba totalmente quemado, estaba un 40% quemado de todo su cuerpo. Yo solo me acerqué, la gente gritaba por ayuda pero nadie se acercaba ni a apagarlo, yo me acerqué, me saqué la faja y lo apagué”, indicó una de las personas que lo ayudó a Trome.

Al lugar llegó el Cuerpo de Bomberos y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de Fernández Flores.

Dejó una carta antes de quitarse la vida

La Policía local informó que entre las pertenencias del hoy occiso dejó una carta dirigida a las autoridades, donde acusó a su pareja de haberle sido infiel.

“Hoy día se muere Efraín Fernández por culpa de Meeldre Córdova Quispe. Lo traicionó con su director, porque los encontró en el carro a los dos. Por favor, a mis hijos que los cuide la justicia porque ella está loca”, decía el manuscrito.