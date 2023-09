Este fue el enigmático mensaje que dejó Gerard Piqué tras la presentación de Shakira en los VMAs 2023 ¿Indirecta?

La presentación de Shakira en los premios MTV Video Music Awards 2023 (VMAs) dejó a medio mundo con la boca abierta, la colombiana no puede pisar un escenario sin dejar historia en el. Sus looks, sus palabras al público, el vínculo que demuestra con sus hijos, Sasha y Milan, todo, todo en la barranquillera la hace centro de noticia y atención.

Fue precisamente tras su inigualable show, que tal parece no solo la prensa se sintió llamada por la presentación de Shakira, sino también su ex, Gerard Piqué, pues el ex futbolista no tardó mucho en aparecer por las redes sociales, luego que la intérprete de ´Monotonía´ saliera a escena. Aunque no queda del todo claro a que hacía referencia el catalán, si se entiende que hubo algo que no le agradó para nada.

“A nivel mental estoy hecho un toro, nadie va a poder conmigo”, esto fue lo que escribió el exjugador de fútbol, cabe destacar que la canción que la colombiana escogió para hacer su debut en vivo, fue la Sesión 53 de Bizarrap, una letra que para el momento de su lanzamiento dio mucho de qué hablar, puesto que Clara-mente, Shakira lanzó más de una indirecta, por lo que se presume que esta podría ser una de las posibles molestias del catalán.

A nivel mental estoy hecho un toro, nadie va a poder conmigo. — Gerard Piqué (@3gerardpique) September 13, 2023

El curioso tuit dejó a más de un internauta y medio pensativo, sin embargo, esto no le quitó ningún brillo a Shakira, quien recibió el premio Video Vanguard Award, y luego dio algunas palabras que parecían tener un receptor puntual; “Gracias a Milan y Sasha por hacerme sentir que mamá puede con todo”, dijo la artista llena de emoción.

“Gracias, MTV, gracias por ser una parte importante de mi carrera. Yo tenía solo 18 años (cuando se presentó por primera vez en estos premios). Hoy quiero agradecer a las personas que han sido clave en mi historia visual. Amigos a quienes convertí en socios... simplemente, no podría vivir sin ellos. A mi disquera quiero agradecer por siempre apoyar mi visión y a las mujeres maravillosas que han trabajado conmigo, que no solo son brillantes, sino que me han ayudado, me han desafiado, me han hecho interpretar muchos papeles”, expresó.