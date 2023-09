Héctor Lavoe se convirtió en el cuarto finalista de ‘Yo Me Llamo’: “Soy un ser humano que los ama a todos ustedes por el apoyo”

Héctor Lavoe se subió al escenario de ‘Yo Me Llamo’ para cantar por última vez, antes de conocer a quien sería al gran ganador de la sexta temporada y cantó ‘Soy el cantante’. su actuación lo convirtió en el cuarto finalista de la competencia.

El joven Mcbrian Ramírez Antequera, quién es el que está detrás del personaje, es un joven venezolano que tiene un par de años viviendo en Ecuador.

Él mismo expresó que su paso por la escuela de YMLL ha sido de crecimiento “la primera vez que vine estaba muy nervioso. El reto mas grande que he tenido en la competencia fue la contra pantalla”, expresó antes de cantar en la última gala de la competencia.

En la devolución del jurado, Axel comentó que “si no fuera porque los tiempos no dan, diría que eres la reencarnación de Héctor. Es increíble lo que haces”. Así mismo Pamela Cortes y Érika Veléz también lo felicitaron por dedicarse a construir su personaje y mantener el profesionalismo durante la temporada.

Cuando Ronald Fariña lo anunció como el cuarto finalista, solo pudo agradecer al público por el apoyo y agregó que ser Héctor Lavoe es solo una pequeña fase de lo que es como artista. “Soy cantante, compositor, arreglista y seguirán viendo más de mi”, fueron las palabras de Héctor al recibir un cheque de dos mil dólares por su participación en el programa.

¿Quién es McBrian Ramírez?

El joven de origen venezolano, llegó a contar en algún momento de la competencia que antes de dedicarse a la música tuvo momentos difíciles. McBrian Ramírez confesó entre lágrimas que cuando vivía en Venezuela estudiaba medicina porque “mi gran sueño era ser cardiólogo”.

[ “Tú historia no define quién eres”: Esto le dijo Axel a Héctor Lavoe en la gala 43 de ‘Yo Me Llamo’ ]

“Recuerdo que estaba en el sexto trimestre y yo cantaba en las calles y buses para poder pagarme la universidad, en un momento no tenía para comprar el aparatico para revisar los oídos y eso me deprimió muchísimo y no pude continuar los estudios”, dijo el imitador de Héctor Lavoe.

No estudiar lo que deseaba lo llevó a caer en depresión y luego en las drogas. El apoyo de su hermano lo llevó a incursionar en la música y, para ese entonces también emigró, lo que lo llevó a viajar de Venezuela a Ecuador. Luego de esforzarse, construir su personaje y muchas horas de práctica está en la sexta temporada de ‘Yo Me Llamo’.