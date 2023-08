“Tú historia no define quién eres”: Esto le dijo Axel a Héctor Lavoe en la gala 43 de ‘Yo Me Llamo’

Héctor Lavoe fue uno de los participantes de la sexta temporada de ‘Yo Me Llamo’ que subió al escenario en la gala 43. De nuevo, sorprendió al jurado y terminó entre los mejores de la nochey pasó a la gala de clasificados.

Antes de iniciar su presentación, la producción transmitió un video resumen del imitador del cantante de salsa. Mcbrian Ramírez Antequera, es quién está detrás del personaje, es un joven venezolano que tiene un par de años viviendo en Ecuador.

Sin embargo, contó que antes de dedicarse a la música tuvo momentos difíciles. Ramírez confesó entre lágrimas que cuando vivía en Venezuela estudiaba medicina porque “mi gran sueño era ser cardiólogo”.

“Recuerdo que estaba en el sexto trimestre y yo cantaba en las calles y buses para poder pagarme la universidad, en un momento no tenía para comprar el aparatico para revisar los oídos y eso me deprimió muchísimo y no pude continuar los estudios”, dijo Mcbrian.

El joven que se mostró afligido al recordar su pasado, añadió que luego de sufrir depresión por no tener una situación económica estable cayó en las drogas. “Estuve en las drogas y me hundí en ese mundo, pero mi hermano me dio la oportunidad de estar en su orquesta y eso me salvó”, aseguró el imitador que actualmente es papá.

[ La canción que detesta interpretar Juan Gabriel: El participante de ‘Yo Me Llamo’ contó cuando nació su pasión por la música ]

El apoyo de su hermano lo llevó a incursionar en la música y, para ese entonces también emigró, lo que lo llevó a viajar de Venezuela a Ecuador. Luego de esforzarse, construir su personaje y muchas horas de práctica está en la sexta temporada de ‘Yo Me Llamo’.

Tras su interpretación del tema ‘Triste y vacía’, Axel le dijo que “tú historia no define quién eres. Lo que hayas vivido, que no te envenene ni te condene”. Además, Erika destacó los detalles que el participante tuvo como el movimiento del micrófono, el abrirse el saco y quitarse el corbatín. “Eres bestial, de verdad que sí”, expresó la juez ecuatoriana.

Al finalizar la gala, el jurado revisó cada presentación y Axel anunció a Romeo Santos como el favorito de la noche. Además, dijo que Romero junto a Héctor Lavoe eran los preclasificados a la gran gala de clasificación, la cual permitirá avanzar a la semana final del programa.