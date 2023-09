Modelo se alargó las piernas para darle gusto a su pareja, mostró cómo lució tras la operación

Se trata de la modelo alemana Theresia Fischer que se viralizó en redes sociales por la increíble decisión que tomó para darle gusto a su pareja. Confesó aumentar 14cm en su estatura por la operación que se realizó de aumento de piernas.

La joven habría pagado 150 mil euros para alcanzar la medida de 1,78cm, siendo esta una de las cirugías más extrañas a las que se someten las personas. Sin embargo, confesó que no se siente para nada orgullosa de haber tomado la decisión de cambiar una parte de su cuerpo por la influencia de otra persona.

Decidió alargarse las piernas para gustarle a su pareja. (The Sun)

“Nunca antes había lidiado con eso porque siempre he sido feliz con mi cuerpo. Me avergüenzo porque otorgué mi consentimiento para una operación que no debería haber tenido”, manifestó en una entrevista en la radio MDR Jump.

[ También puedes leer: Ella es la mujer que vendió hasta su casa para estirarse la piel por medio cirugías estéticas ]

La modelo alemana ha causado gran controversia en su país, pues al ser tan transparente con su historia y publicaciones en redes sociales, los internautas mencionan que esto podría afectar en la salud mental de los niños, causándoles inseguridad.

La importancia de escoger bien a tu pareja

La modelo alemana sufrió violencia psicológica por parte de su pareja, como consecuencia de esto, la joven decidió realizarse la operación de aumento de piernas, pues el novio de Fischer a lo largo de la relación emitió comentarios negativos hacia el aspecto físico de Theresia, ya que le gustaban las mujeres altas.

Se sometió a una extraña operación para darle gusto a su pareja. (Captura de pantalla)

La importancia de escoger a una buena pareja recae, justamente, en el aporte que te brinda esa persona, si no te acepta cómo eres y constantemente genera comentarios negativos que te afectan de forma directa, ¡Ahí no es!

“Con el procedimiento de alargamiento de piernas, me encontré a mí misma y finalmente superé mi antiguo trauma por el acoso”, recalcó la modelo dejando en claro que de toda esta situación ha logrado ver el lado positivo.