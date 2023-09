Isaac Delgado se pronuncia por imágenes donde escapa en la cajuela de su carro: “Tengo una vida privada y merezco respeto”

Viral, Isaac Delgado rompió el silencio por su acto “desesperado”, el presentador de televisión no ha parado de ser la comidilla de los internautas en las redes sociales, luego que saliese a la luz un video, donde se le ve escapando de la prensa, metiéndose en la cajuela de su carro, y todo, debido a los fuertes rumores que corrían en torno a su distanciamiento con Úrsula Strenge.

“Fue un acto espontáneo, loco y desesperado. Ese día se encontraban personas no solo en la parte de adelante, también en la de atrás. Me sentí acorralado, no sabía cómo salir. En ese momento pensé en hacerlo. Fue una acción loca. Es válido aclarar la situación”, es parte de las declaraciones que dio el presentador a modo de explicación.

Asimismo, explicó que aunque lo que hizo ha sido tildado por muchos de “ridículo”, es algo que cualquier persona puede verse tentada a hacer en un momento desesperado. “No creo que se deba tomar a mal. He leído y escuchado opiniones de todo tipo. Es hasta cierto punto una acción desesperada en vista del acoso. En mi posición, muchos harían lo mismo. Lo más factible y viable fue actuar de esa manera”.

De igual forma, Isaac Delgado aseguró que aunque es parte de los medios también guarda una vida personal. “Tengo una vida privada y merezco respeto, mi vida sentimental es privada, mi trabajo es público. Hay una situación que se ha salido de las manos. Todo está bien dentro de mi relación. Ante las especulaciones paremos la mano. Soy un ser humano y merezco respeto. Nada más, sigamos viviendo felices. Agradezco a mi equipo de trabajo”.

En los últimos días, han sido muchos las especulaciones que han surgido sobre la relación de Isaac Delgado y Úrsula Strenge, sin embargo, tras la ola de rumores de separación, los enamorados dieron la cara para dejar sobre la mesa que el amor sigue siendo más fuerte.