Imprudente pregunta del periodista Reinaldo Vásquez a Isaac Delgado sobre Úrusla Strenge si tendrán hijos

El periodista de los “Hackers de la farándula”, Reinaldo Vázquez, realizó una pregunta muy incómoda a Isaac Delgado para consultarle sobre su relación con Úrsula Strenge. El presentador de “Noticias de la mañana” de RTS pasó un momento desagradable que fue cuestionado por el público.

Vásquez le consultó cómo iba la relación ya que hace poco la pareja compartió en sus respectivas cuentas de Instagram una fotografía de ambos, algo que ya no hacen con tanta frecuencia.

Pero el periodista fue más allá al preguntar si si la pareja tenía planes de formar una familia y cómo harían si Isaac Delgado en algún momento quiere tener hijos, esto tomando en cuenta de Úrsula Strenge tiene 49 años y es 17 años mayor que el presentador.

“¿Y si Úrsula o puede tener niños igual adoptarían en algún momento?”, preguntó de nuevo Vásquez. “Habría que preguntarle a ella en todo caso porque igual nosotros estamos felices”, dijo.

Isaac Delgado no pudo ocultar su nerviosismo aunque admitió que tener hijos no está en sus planes pues dice estar enfocado en su carrera profesional. La incomodidad fue evidente en el presentador de RTS y los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar al ver la entrevista.

Los comentarios apuntan hacia la “imprudencia” de Reinaldo Vásquez, mientras que otros cuestionan la “falta de profesionalismo” por la pregunta fuera de lugar.