¡Anoten muchachos! Jonathan Estrada y Dayana Peralta revelan los mensajes por Instagram que dio paso a su relación

Jonathan Estrada y Dayana Peralta han revelado el cómo se conocieron e iniciaron su relación en varias entrevistas que no todas coinciden, según el presentador y ahora youtuber. Por eso, decidieron comparar sus dos versiones y compartirlas a través de su podcast.

En ella, Jonathan Estrada reveló “la fórmula” que usó para que Dayanara no lo descarte en el primer mensaje y logre entablar ese primer acercamiento.

¿Cómo inició la historia de amor entre Jonathan Estrada y Dayanara Peralta?

Según la versión de Jonathan, cuando se dio cuenta que Dayanara Peralta lo seguía en redes, eso le dio ánimos para escribirle “porque al menos cuando ya le escriba va a saber que soy yo”, pensó en ese momento.

“Cómo ya sabía que me seguía, ya no debía enviarle un mensaje de ‘Hola, cómo estás’ para presentarme, sino que le envié un muñequito”, y descartó la versión de Dayanara de que el primer mensaje que recibió fue de felicitación de su graduación, como lo ha dicho en varias entrevistas.

“Abajo del muñequito le dijo Holi”, continúa el relato. Según Estrada, Dayanara le respondió a la media hora solo con un “Hola”, y no varios días atrás como lo asegura ella.

“Cuando me respondió me animé a enviar el segundo mensaje que es clave, anoten muchachos”, dijo. “No le iba a decir: Hola, me gustas, eso es muy trillado. Le dije una cosa de interés, aprenderán muchachos, psicología inversa, le envié un mensaje cuya respuesta obvia tenía que ser gracias”. Entonces cuenta que en ese momento le dijo:

- Jonathan: Felicitaciones por tu grado

- Dayanara: Gracias

Luego, comenzaron a conversar y le pidió su número. Según Dayanara, Jonathan le habría dicho: “Casi no reviso los mensajes de Instagram. Sería más cómodo conversar por WhatsApp, me podrías dar tu número?”

Y fue así como empezaron a conversar y, entre los mensajes que se enviaban, Jonathan dijo que la primera canción que le dedicó a Dayanara era una de antaño: “Aprende a soñar” de Chiquitete. Esta canción, en sus primeras letras dice: Deja que detenga el correr del tiempo en la esfera del reloj, tu serás Julieta y yo seré Romeo...”