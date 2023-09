“No respetas la memoria de Efraín Ruales”: Verónica Saltos estalla contra la nueva relación de Alejandra Jaramillo y arremete contra Beta Mejía

La confirmación del noviazgo entre Alejandra Jaramillo y Beta Mejía sigue causando impacto en Ecuador. Ahora, la exchica reality, Verónica Saltos, estalló en un programa de farándula y mencionó que la esmeraldeña no respeta ‘ni un poquito’ la memoria de su expareja fallecida, Efraín Ruales.

Además, la modelo se fue en contra del influencer colombiano “Beta Mejía” y recordó que no es ‘un angelito’ puesto que en anteriores reality era un ‘picaflor’. “Recordemos que el señor en cuestión no es ningún angelito. El señor en todos los ‘reality’ que ha pasado se ha vacilado a quien se lo ha pasado encima, a quien se lo pasó por encima de él. Esperemos que a Caramelo no la tome como una de las tantas que pasaron por él. Esperemos”., dijo Verónica criticando la relación.

Por otro lado, también arremetió contra el contenido que publica ahora La Caramelo desde que se mudó a Estados Unidos. Verónica dijo que cuando estaba en Ecuador y en relación con Efraín Ruales, ella posteaba palabras cristianas y versículos de Dios y que ahora que está con el colombiano se ha alejado de eso y ha cambiado totalmente ‘para mal’.

“Recordemos que ahora Alejandra Jaramillo ya no postea cosas de Dios, palabras cristianas, como antes Efraín Ruales le inculcaba, pero como nuestro ‘Efra’ ya no está con nosotros, ella es otra persona. Ya no eres la chica que posteaba cosas lindas ya no estás pegada a Dios”, le dijo la modelo que fue involucrada con Guaynaa hace unos meses.

Y para finalizar la ‘cereza del pastel’ terminó indicando que no respetan la memoria de Efraín Ruales. “Así Pablo Ruales te haya posteado ese mensaje de apoyo a tu nueva relación, obviamente eso le va a chocar a la familia pero les toca hacerse de la ‘vista gorda’ pero para mi eso es un descaro y no respetar la memoria de Efraín Ruales.

Tras dos años de perder a Efraín Ruales

Los rumores de romance entre Alejandra Jaramillo y Jonathan Betancourt, mejor conocido como Beta Mejía, empezaron en mayo de 2023, cuatro meses después confirmaron lo que ya se sabía, pues se habían filtrado fotos y videos de la pareja en conciertos y eventos juntos, compartiendo incluso con sus amigos.

Tras el asesinato de Efraín Ruales en enero de 2021, Ale Jaramillo migró a Estados Unidos donde ha forjado nuevamente su carrera profesional. Actualmente, es parte del programa “Siéntese quién pueda” y ha sido invitada a importantes eventos como ‘Premios Lo Nuestro’ y conductora en las redes de los ‘Premios Juventud’.