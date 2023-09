Carolina Jaume revela lo que ganará en el reality ‘Desafío a la fama’ y Dora West la reta por decirlo

Carolina Jaume respondió a las críticas tras revelarse que en esta ocasión no será la presentadora del reality ‘Desafío a la fama’ de Ecuavisa, sino que será una “Desafiante”. Sin embargo, su respuesta fue indiscreta según el comentario de Dora West mientras la entrevistaba.

Dado su alto perfil por la trayectoria que posee en televisión nacional y que en otros canales ha sido estrella principal de los mismos, surgió un comentario de Aura Arce, presentadora de farándula, que alborotó las opiniones en redes sociales: ¿Por qué no una Carolina Jaume como presentadora?

Al respecto, Jaume señaló que además de “ganar una fortuna como participante”, está contenta con lo que tendrá que hacer en el reality.

“Creo que es por el desconocimiento sobre lo que realmente trata el reality. Aparte de ganar una fortuna como participante, lo digo sinceramente, me conviene más, puedo demostrar que puedo cantar, bailar y hacer lo que realmente me gusta y estoy hecha”.

Fue en ese momento cuando se vio incómoda a Dora West: “no diga esas cosas en televisión”.

Carolina Jaume fue la primera “estrella” confirmada para este reality donde competirán creadores de contenido “poco conocidos” con artistas, influencers y creadores de contenido ya posicionados en las plataformas digitales. Dentro de este grupo, hasta el momento, se sabe de la participación de Carolina Jaume, Mare Cevallos, Emma Guerrero y Don Day.

Fernanda Gallardo será quien acompañe a Eduardo Andrade como anfitriones de este nuevo reality.

[ Desafío a la fama: ¿De que se trata el nuevo reality show de Ecuavisa? ]

Carolina Jaume no solo va por el premio de “Desafío a la Fama”

Jaume señaló que su participación en el reality no solo se da por cuestiones económicas, sino que será una oportunidad para mostrar su talento a nuevas generaciones.

“Quiero mostrar a la nueva generación, a aquellos jóvenes que no conocen mi trayectoria en televisión, que puedo cantar, actuar, bailar y presentar. Soy una persona multitalentosa y en este reality no estarán “chicos reality”, sino artistas que quieren ganar el premio del reality y, en mi caso, para demostrar de qué estoy hecha y mi talento. No hay polémica que me haya quitado mi trayectoria”, indicó.