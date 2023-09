El supuesto hijo de Chespirito que nadie conocía: Florinda Meza se pronuncia

A través de redes sociales se dio a conocer el rostro de quien, presuntamente, sería el hijo perdido de Roberto Gómez Bolaños. El joven que se identifica como José María Gómez aseguró ser parte de la familia del actor.

El reconocido actor mexicano habría tenido un hijo que nadie conoce. (Captura de pantalla)

¿Quién es el hijo que nadie conocía de Roberto Gómez Bolaños?

La confesión del joven dio vuelta al mundo entero, por lo que los comentarios de los fanáticos del actor no se hicieron esperar y quedaron asombrados con lo mencionado, sin embargo, el escepticismo también se observó en los comentarios.

“Hola soy el hijo no reconocido de Roberto Gómez Bolaños. En 1999 mi papá tuvo una aventura con mi mamá, que era su masajista y sucedió lo que tenía que suceder. Y la masajista resultó embarazada de mí, José María Gómez. El señor me dio su apellido y sobre todo me mantuvo hasta el día de su muerte”, confesó el joven.

Se pudo observar comentarios divertidos como, “no se parece nada, tal vez es de otra vecindad”, sin embargo, las opiniones son divididas por lo que también al enterarse de la noticia, varios internautas escribieron, “no creo, porque ese joven tiene más de 40 y creo que Roberto se hizo la vasectomía”.

El joven reveló que no le interesa aparecer en los medios o realizar algún programa y asegura que el mismo humor que tenía Roberto Gómez Bolaños vive en él. La única intención del presunto hijo del actor es que Florinda Meza sepa quién es.

Después de la impactante revelación, Florinda Meza no dudó en pronunciarse y a través de una publicación en Instagram escribió:

“Roberto se hizo una vasectomía antes de que él y yo estuviéramos juntos. Es un hecho público y muy conocido motivo por el que él y yo no tuvimos hijos” aclaró la reconocida actriz. “la aclaración no es para el sujeto que propagó la injuria…la aclaración es para el público” añadió.

Después de que el video de la confesión se haga viral y Florinda Meza se pronuncie, el joven hizo una nueva publicación donde pidió disculpas y mencionó “No hay que tomarse en serio todo lo que se dice”.

Roberto Gómez Bolaños es un reconocido actor mexicano, que dio vida a los personajes: “Chespirito”, “Chavo del Ocho”, entre otros. El gran trabajo actoral dejó un legado para todos sus fanáticos. Roberto falleció el 28 de noviembre de 2014.