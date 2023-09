Arianna Mejía emprende acciones legales contra su familia, tras denunciar haber sido brutalmente golpeada (FOTOS)

Arianna Mejía es nuevamente centro de polémica, la intérprete de ´Bien perra´ se hizo centro de miradas este pasado fin de semana, luego de realizar un live, donde inicialmente se mostraba yendo a confrontar a su familia, madre y hermana, pues según lo explicó ella misma, ambas habrían levantado información falsa por medio de sus redes sociales, difamándola, acusándola entre muchas cosas, de “maltrato” a sus hijos.

Luego de esta transmisión en vivo, la también modelo volvió a aparecer en su cuenta, pero esta vez publicó imágenes de los golpes que habría recibido por parte de su propio grupo familiar, pues tal como lo denunció, la confrontación se tornó violenta, por lo que asegura fue víctima de su madre y hermana.

Seguidamente, Arianna Mejía publicó un acta del registro de la denuncia realizada en la Fiscalía General del Estado por motivo de “Violencia de género e intrafamiliar”.

“Ya no mas quererme quitar a mis hijos sin mi permiso, ya no más golpes cuando solo quiero hablar, ya no más amenazas y ya no más sufrimiento … me cuesta mucho porque tengo un apego con las personas que me golpearon y dañaron … siempre quiero su aprobación, siempre quería estar junto a ellos pero ellos solos querían estar conmigo para sacar algo de mí. Me va a costar dejarlos pero creo que es lo mejor por que nadie está conmigo cuando yo necesito algo , nadie nunca vino a visitarme por voluntad propia así que es momento de soltar 🫶🏻 esto es por mi niña interior … fueron tantas veces , tantos años , hasta embarazada me golp…”, es parte del texto que escribió la cantante al pie de la publicación.

Captura de historia de Instagram

Captura de historia de Instagram

La modelo también posteó historias en las que subió audios de lo que habría sido su discusión con su familia a modo de prueba. La cantante hace unos meses atrás también denunció en redes sociales a quien es su esposo por motivo de “violencia”.