La petición a Dios que hizo Mafer Ríos en relación al cáncer de su hermana

La hermana mayor de la modelo y jurado de realities ecuatorianos, María Fernanda Ríos, falleció a causa del cáncer. Gladys Ríos residía en Italia y durante los últimos meses atravesó una batalla contra esta dura condición médica, lo cual afectó también a sus parientes.

[ El mensaje de adiós de una hija; sobrina de Mafer Ríos se pronuncia ]

Mafer Ríos relató en un sentido mensaje y un conjunto de historias el giro que ha dado su vida una vez que su querida “media naranja” ha fallecido. Aunque agradeció los constantes mensajes recibidos por sus fanáticos, en sus publicaciones dejó claro las veces que le pidió a Dios que le pase la enfermedad a ella para, así, ver a su hermanita en correctado estado de salud.

María Fernanda Ríos, mensajes a su hermana Captura de pantalla

“No sé cómo haré para seguir sin ti”, empezó en sus historias la también actriz. A la par, dejó claro cómo fue el acompañar a su hermana en los procesos de quimioterapias.

María Fernanda Ríos, mensajes a su hermana Captura de pantalla

“Mi media mitad hasta la eternidad (…) Tantas veces le pedí a Dios que me pase a mi su enfermedad para que ella se curará, todas las noches rezaba para que Dios me cumpla la petición pero no quiso

Ella tiene una hija, yo no. Eso le decía a Dios, llévame a mí, deja que ella disfrute de su hija (…)Ven a visitarme para tomarte más fotos; mi pata para escaparnos a bailar, visítame en mis sueños”, finalizó.

María Fernanda Ríos, mensajes a su hermana Captura de pantalla

Reacciones

Múltiples figuras del entretenimiento nacional extendieron mensajes de condolencias. Así mismo, comentaron que ahora tiene (Mafer Ríos) un angelito en el cielo para que la guíe y la proteja.