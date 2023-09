El mensaje de adiós de una hija; sobrina de Mafer Ríos se pronuncia

Decir adiós a una madre es un momento en la vida que ningún ser humano está preparado. Similar sentimiento se aplica para demás familiares, como es el caso de María Fernanda Ríos; la modelo perdió a su hermana.

Michaela Fulgoni, sobrina de Mafer e hija de Gladys (hermana de la modelo ecuatoriana) extendió un sentido mensaje de despedida. En las palabras, las cuales estuvieron acompañadas de una galería de fotos, se resalta cómo su madre fue un ejemplo de lucha.

De igual manera, se añadió que su corazón está roto ya que no pudo cumplir el objetivo de crecer y darle una vida mejor.

Mensaje de despedida

“Eres mi luchadora, no podría haber tenido mejor maestra de vida. Siempre hemos sido tú y yo, no eras solo mamá también eras mi mejor amiga, eras la persona que todos querían conocer al menos una vez en la vida... que suerte tuve de poder llamarte mamá .

Mi mayor miedo será cuando te llame y ya no me contestes, cuando esté enferma y no estés para abrazarme y secarme las lágrimas.

Hasta el final te susurré al oído que si Dios te llamaba tenías que seguirlo, porque sé que no querías dejar este mundo por tu pequeña, pero siempre seré mamá.

Tuve la suerte de poder contarte todo, de haber compartido contigo mis mayores temores sobre las consecuencias y de haber podido escuchar tus pensamientos.

Solo estaba esperando crecer para darte una vida mejor… y no poder hacerlo me rompe el corazón. Sólo espero que estés orgulloso de mí. Ahora descansa te lo mereces. Te amo mamá”, finalizó.