Viuda de Álex el León Paredes, hizo una dura revelación sobre su seguridad

Paola García, viuda de Álex ‘el León’ Paredes, reveló con lágrimas en los ojos que tiene mucho temor por su seguridad y que ha preferido mantenerse a un lado mientras duran las investigaciones. Así lo reveló en una entrevista con los Hackers de la Farándula cuando se han cumplido cuatro meses del fallecimiento del exchico reality.

En una conversación con Leonardo ‘Lazito’ Quezada confesó que vive con el constante temor por su seguridad, además de enfrentar todas las noches la añoranza profunda hacia su fallecida pareja.

“Es doloroso porque siento que una parte de mi está con él. Él era un hombre cariñoso, protector. Lo extraño mucho y día a día trato de asimilar lo que está pasando porque todavía lo siento conmigo.

En medio de la charla, con la voz entrecortada por la tristeza, reveló la dura realidad que atraviesa desde el trágico asesinato de quien fuera una figura en el mundo de los reality shows.

Por otro lado se conoció que una persona fue detenida y sentenciada a 20 años de cárcel por el delito de “tentativa de asesinato” luego de una denuncia de persecución que hizo Paredes en 2022 cuando estaba vivo.

Ante eso, Paola indicó que de ese tema prefiere no hablar por el tema de seguridad y que espera que las autoridades se hagan cargo de las investigaciones. “Yo me he mantenido al margen debido a toda la ola de violencia que se vive en el país y a mi me da mucho miedo”.

Por otro lado confirmó que ella les dio el gimnasio a los hijo de Álex El León. “Es lo mejor, a ellos les va a tocar más duro, yo estoy sola y preferí hacerme a un lado”, dijo.

¿Cómo se dio el asesinato de Álex Paredes?

El 17 de abril de 2023, aproximadamente a las 17:40, cuatro sujetos ingresaron al gimnasio de ‘El León’ Paredes en Milagro y procedieron a disparar contra el competidor. Cámaras de seguridad captaron que los sospechosos llegaron en una camioneta roja y efectuaron varias detonaciones, lo que causó que otra persona quedara herida.

Previamente, Álex había sufrido dos atentados. En el primero le habían dañado el carro y unas personas lo esperaban afuera de su vivienda porque aparentemente lo querían secuestrar.

Luego, en noviembre del 2022, un sujeto le disparó por seis ocasiones en el cantón Durán, pero el exchico reality logró salvarse. Al inicio se pensaba que era un intento de robo, aunque luego él mismo manifestó que querían acabar con su vida.