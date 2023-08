La ´SuperLuna´ azul ya está cerca ¿Cuándo y a qué hora se podrá disfrutar del fenómeno astronómico en Ecuador?

La ´Superluna´ azul ya está por apoderarse del cielo, la segunda luna llena de agosto podrá ser vista en Ecuador desde este miércoles 30. Aunque para muchos puede sonar como un caso común, esta no suele darse con tanta frecuencia como parece, por lo que recibe una denominación distinta, en este caso ´Superluna´ azul.

Fue el Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional (OAQEcuador) el que informó días atrás que agosto contará con dos lunas llenas dentro de su calendario, sin embargo, quisimos dar más contexto de lo que podrán disfrutar y que tan distinta es esta luna de las demás.

Para comenzar, debemos aclarar que no es azul, el portal ´Time and Date´ recoge que el origen del nombre de ´SuperLuna´ azul no se tiene del todo claro, pues algunas señalan que este nombre podría deberse a cuando el humo y las cenizas tras una erupción volcánica tiñeron la Luna de azul. Por otro lado, hay quienes sugieren que el origen del término proviene hace más de 400 años: el folclorista Philip Hiscock ha sugerido que invocar la Luna Azul significaba antaño que algo era absurdo y que nunca ocurriría.

Ahora, ya aclarado que no será azul, ahora pasemos a lo que sí tendrá este satélite, aquellos que miren al cielo en la noche del 30 de agosto podrán notar que la luna llena parece un poco más grande y brillante de lo habitual. Eso es porque la luna se encontrará más cerca de la órbita elíptica a la Tierra, convirtiéndola en una superluna.

¿Desde que hora se podrá visibilizar?

Será alrededor de las 20:35, que la Luna se encontrará en su mejor punto para ser observada, a una distancia aproximada de 353 mil kilómetros, por lo que se espera que sea muy grande a la vista. Aunque será visible para todos, recomendamos un lugar despejado de contaminación para ser vista de mejor forma.