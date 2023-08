Carolina Herrera revela sus secretos para mantener un rostro y piel hidratos luego de los 50 años de edad

La famosa diseñadora de modas, Carolina Herrera, reveló sus secretos de como mantener un cutis hermoso y una vida saludable. La gran diseñadora venezolana siempre se ha distinguido por su gran elegancia y estilo y, ha mostrado su rostro radiante y una vida bastante saludable.

Dentro de los diferentes consejos que da Carolina está que, principalmente, para cuidar el rostro y mantener la elegancia, el secreto está en utilizar maquillaje discreto y que las zonas que más deben resaltar con los contornos de los ojos y los labios para captar más la atención de una forma elegante. Pero no solo eso, aclara que es muy importante usar productos de buena calidad, pues eso ayudará a que el cutis no sufra tanto daño y sea lo más mínimo.

Carolina Herrera con el pasar de los años Metro Ecuador

Otras de sus recomendaciones para tener una piel radiante y cuidada es que cada noche sin falta las mujeres deben desmaquillarse. Ella utiliza el producto ‘Wexler limpiador antienvejecimiento universal’ el cual ayuda a remover toda impureza de la piel y a dejarla completamente limpia. Después de esto, puedes aplicar otros productos como ‘Dr. Hauschka Rose Day Cream’ y también ‘your skin makeup fundación’.

[ ¿Carolina Herrera Vs Carolina Herrera? Así fue la entrevista madre e hija donde la diseñadora habló sobre el glamour ]

Un consejo más para un estilo de vida saludable es tomar mucha agua ya que el agua no solo ayuda a tener mejoras en los órganos si no que también aporta brillo y luminosidad a la piel.

Carolina Herrera: las dos prendas de ropa que ninguna mujer mayor de 40 años debe usar en el verano ( Taylor Hill /Foto: Getty Images)

Carolina Herrera también ha comentado que le gusta tomar el sol por lo menos 10 minutos al día y caminar así, logra mantenerse activa y le ayuda a mejorar su salud cardiovascular.

[ Así es como Carolina Herrera ha logrado mantener su look privilegiado con el pasar de los años ]

Por último, la famosa diseñadora ha dicho en más de una ocasión que es importante aceptar la vejez. Aceptarla con amor y con respeto, no solo en vestirse acuerdo a su edad si no llevarla con una actitud positiva. No mirarse imperfecciones frente al espejo, sino sonreírle a la mujer que está viendo en ese momento