“No lo supera, ella es capaz de eso”: Mauricio Altamirano aseguró que Carolina Jaume le escribió a novia de ´Rayo´

Una historia que parece no tener fin, Carolina Jaume y Arturo Vizcarra ´Rayo´ no dejan de salir a flote en las redes sociales. Fue luego de que el actor diera a conocer lo que estaría siendo su idilio de amor con su nueva pareja, que la polémica empezó a perseguirlo, y la sombra de viejos amores también.

Fue el pasado fin de semana que unas grabaciones que ubican a la ex pareja junta, o al menos en un mismo lugar, causaron revuelo, haciendo que la farándula despertara y que ´Rayo´ se pronunciara para desmentir lo que aseguró eran tomas “viejas”. Sin embargo, Carolina Jaume avivó la hoguera, publicando unas imágenes y chats que aunque no tienen un nombre de contacto legible, tal parece salpican al chico ex reality.

Ante todo este vaivén de señalaciones y pronunciaciones, Mauricio Altamirano el ´Cuy´ de la farándula, no pudo evitar dar su opinión durante el programa de ´Agárrate´ donde dejó al descubierto más de una confidencia de Carolina Jaume, de las que presumió tener incluso pruebas.

“No lo supera, resulta que Carolina le escribió a Melina para decirle ´Rayo hasta hace pocos días estuvo aquí en mi casa, aquí tengo ropa de Rayo´, Melina la bloquea a Carolina, y Carolina de otro número le vuelve a escribir a Melina, y Melina le dice dejáme en paz, no me escribas, ¿Carolina por qué hace eso? Porque no lo supera”, expuso el ´Cuy´, al tiempo que reveló que esta no sería la primera vez que la actriz se vale de algún truco para generar revuelo en torno a sus ex.

“¿Se acuerdan el año pasado cuando fue el cumpleaños de Allan Zenck? Carolina le mandó a dejar un cuadro en el cumpleaños de Allan Zenck, un cuadro de ella con Allan para molestarlo, ella es capaz de eso”, dijo.

Hasta el momento, Arturo Vizcarra ha negado rotundamente haber visto a la presentadora y siempre la ha mencionado con la etiqueta de “amiga con derecho”, algo que Carolina Jaume ha demostrado le ha afectado.