“Como madre ha fallado con su hijo”, chica expone el mensaje viral que le dedicó a su exsuegra

En TikTok se ha viralizado un nuevo “trend” en donde varias personas exponen los mensajes comprometedores que dedicaron por WhatsApp. En este caso, una chica decidió exponer en un video a su exsuegra, por haber “fallado como madre con su hijo”.

“Hola hermosa ex suegra paso saludándola y a decirle que como madre ha fallado con su hijo porque a pesar que estuve siempre para él, sigue siendo un pendejo egoísta que no valora lo que la gente hace por él”.

“Yo lo único que trate fue apoyarlo en todo a pesar que me ponía cuernos tras cuernos, la verdad usted es una linda y bella dama pero su hijo solo es un inmaduro, desleal, manipulador, infiel, mentiroso, egoísta, narcisista, estúpido y de paso un maltratador de mujeres, debería de aconsejarlo o mandarlo para un psiquiatra, agradecida con usted por lo linda que fue y usted no tiene la culpa de tener eso como hijo pero ojalá Dios lo guarde y se le olvide donde”.

Captura de pantalla @chinchillagenesis

A pesar del duro mensaje que le dedicó, la respuesta de la mama del joven expuesto, fue lo que se haría viral en redes.

“Hola niña linda la verdad si estoy muy decepcionada porque sé que falle como madre desde que permití que me faltara el respeto a mí y creo que ya es demasiado tarde para enderezar al pendejo este”.

[ ¿Se cumplirán? Predicciones de los Simpson para 2023 colapsa TikTok ]

“Pero recuerda un día que yo le dije que mi nuera sería como la hija que yo nunca tuve y si mi hijo no le daba el valor que merecía o no cambiaba que no dudara en irse él no la merece y al dejarlo va a encontrar a alguien que vea todo el potencial que tiene y la gran mujer que es”.

“Usted y yo siempre seríamos madre e hija y agradezco que aguantó tanto a mi hijo, usted se merecía más. Él ya no cambió, cuando la perdió a usted no se imagina lo mucho que todas las suegras quisieran una linda nuera como usted. Yo la voy a querer siempre y aunque un pendejo sea nuestra barrera yo siempre estaré para ti niña linda de gran corazón”.

Captura de pantalla @chinchillagenesis

“En esta casa usted forma parte de mi familia y siempre será bienvenida. Sé que algún día se olvidará de mí, pero yo de usted jamás. Gracias por hacerme saber muchas cosas que yo no estaba al tanto y perdón por todo lo que le hizo, yo sé que tengo la culpa en muchas cosas, pero usted para mí siempre será mi hija linda consentida”.

“La amo mucho por el amor que le hemos dado en esta casa siempre será bienvenida llegara alguien más que la hará feliz usted siempre será mi hija y yo su madre”.