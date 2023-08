Padres de Kike Jav opinan sobre las conversaciones de Tami Rivera con Gonzalo Plata

Kike Jav justificó que una conversación que mantuvo Tami Rivera y Gonzalo Plata para cometer su acto de infidelidad con Jade Amazónica. El hecho generó polémica por las posturas de cada una de las partes, incluso ahora intervinieron los padres del ‘Cuy’.

[ Padre de Kike Jav comparó a la amante de su hijo con un pichirillo ]

A manera de opinión, los progenitores del también artista hablaron en el podcast “Entre Tragos”. Mientras la madre del quiteño tildó que no le parece correcto la aventura que mantuvo Kike, su padre se mostró “más abierto en mente”.

Familia de Kike Jav opina sobre Tami Rivera Captura de pantalla

“No me parece correcto bajo ninguna circunstancia. No creo que esté bien, yo soy de otra época donde el respeto sí influye. Para ciertas cosas es maduro, para otras es un guabra majadero”, afirmó Irene Araque.

“Para catalogar a alguien de moza debe haber un matrimonio. Hasta donde yo sé, Kike es soltero. No le subamos de rango de gana. Todos los involucrados en este chisme son guambras solteros. Es una relación de jóvenes, no por eso voy a decir que no deba de existir respeto.

Si va hacer pendejadas cuídese de no ser tonto. Guambra mudo. El Kike Jav es soltero, la Tami es soltera y puede chatear con quien quiera. El Kike puede hacer sus tonteras.

Mientras no hayan formalizado cada uno está libre de hacer lo que sea. Tuvo su encontrón, la chica vivísima le grabó y filtró. Estamos en casa de jaboneros, el que no cae; resbala”, sentenció Enrique.