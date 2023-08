Padre de Kike Jav comparó a la amante de su hijo con un pichirillo

La polémica que ha involucrado a Kike Jav y Tami Rivera, respecto a una infidelidad del influencer, ha logrado hacer participes hasta a los papás del ‘Cuy’. En un reciente podcast ejecutado en YouTube, los Morales dieron su punto de vista.

Enrique, padre de Kike, comentó a Jeffer Valdiviezo que no está justificada la acción tomada con su hijo. Desde su postura, no cree que Jade Amazónica se puede tildar como una “moza” ya que su primogénito no está casado o similar.

Asimismo, desde su punto de vista comentó que no entiende cómo pudo su hijo cambiar a Tami por la también modelo de Onlyfans. “Si me arriesgo a una relación extra, lo hago por algo que valga la pena”, apuntó.

“No estoy para criticar los gustos de nadie para mi punto de vista yo no hubiese cambiado un Mercedes por un Volkwagen pichirillo”, acotó.

Kike admitió una infidelidad

El lío que involucra a los dos influencers arrancó más de un mes atrás cuando Rivera anunció la venta de Kapriccio (emprendimiento destinado a la belleza de la mujer). Fue ahí que se conoció que el también artista tuvo un romance con Jade amazónica.

Esta última fue la primera en romper el silencio y ratificó que ella solo respondió al gusto que tenía por el capitalino. Enfarizó que tuvieron varios encuentros y que Kike gusta de lugares finos, así como la existencia de videos intimos donde ambos son protagonistas.

Por su parte, el Enrique Javier Morales dejó claro que fueron dos encunetros con la joven locutora. De igual manera, desmitió tener grabaciones con el consencitmiento de él.

Finalmente, aclaró que su actitud fue en respuesta a una conversación que mantenía Tami con el jugador Gonzalo Plata. No obstante, no se justificó del mismo hecho que dejó mucha tela por cortar.