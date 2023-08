“No piensen que me gusta quedar como cornudo”, hombre convoca a amigos y familiares y relata como su novia le fue infiel varias veces

“No piensen que me gusta quedar como cornudo”, hombre convoca a amigos y familiares y relata como su novia le fue infiel Metro Ecuador

En redes sociales ha circulado las imágenes de un hombre de origen italiano que se armó de valor, convocó a sus amigos y familiares para “celebrar” el cumpleaños de su pareja y relató ante todo el mundo como su novia le fue infiel con varios hombres a pocos meses de casarse.

“Me he preparado este escrito porque estoy muy emocionado, ya que en octubre yo y Cristina nos casamos. Esta noche, decido regalar a Cristina la libertad de amar, amar a una persona, a un abogado al que claramente quiere más que a mí”.

“Sé cuánto estás enamorada de él, tanto desde el punto de vista mental que sexual, sé que también antes que con él has tenido una relación con un industrial. Queridos amigos no penséis que me apetece quedar como un cornudo delante de todos”.

“Querida Cristina vete con tu abogado, sé feliz con él, como sabes todo está pagado, así como he pagado el viaje a Vietnam con tu hija. Sé feliz con tu nuevo compañero, nuestra historia juntos termina esta noche. Disculpen y una buena noche”, fue como finalizó el comunicado el señor italiano.

Como se puede ver en las imágenes publicadas por la cuenta de Twitter/X “@Ceciarmy”, lo que parecía ser una bonita fiesta para celebrar con los seres queridos, no solo el cumpleaños de su “amada”, también el como iban a casarse dentro de poco, se convirtió en un amargo momento el cuál nunca olvidarán.

Va pasando el tiempo, el relato se pone cada vez más denso, pero sorprende que en ningún momento su, ahora expareja, no haya reaccionado en ningún momento. Se le ve calmada y viendo a todos lados ya que no sabe dónde meterse.

Sus amigos y familiares presentes solo reaccionaron con un silencio sepulcral. A pesar de la decisión tan dura y noble que había tomado, ahora será visto de una manera distinta.