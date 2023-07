¿Kike Jav le fue infiel a Tami Rivera? Esta fue la indirecta de la influencer para el cantante chichero

Aunque todo Ecuador esperaba que la ruptura de Kike Jav y Tami Rivera tan solo se tratara de una broma más, con el paso de los días todo parece indicar que en esta ocasión, el humor no hace parte de la trama de esta historia. El rompimiento de los influencers representa sin duda un golpe directo al corazón de muchos de sus seguidores.

Aunque la noticia ha dejado a su paso una ola de reacciones de lamentos, también ha desembocado en una constante interrogante que se repite ¿Qué pasó? El cantante y la también modelo son una de las parejas más queridas del Ecuador, y en los últimos meses han expuesto de manera recíproca sus demostraciones de amor al público, por lo que los fanáticos no terminan de entender qué pudo haber sucedido.

Hasta el momento no hay un escenario claro, pues aunque fue Tami quien dio el anuncio oficial de ruptura hace unos días atrás, la misma no ahondó en detalles para el momento, sin embargo, la separación ya comienza a hacerse sentir en sus redes sociales, pues la también DJ publicó un Tiktok que parece ser una clara indirecta y premisa de lo que habría sucedido; Infidelidad.

Tami Rivera

“Cuando al fin me paga el OF pero me entero que me pusieron los cachos”, esa es la leyenda que acompaña a la historia de Instagram de Tami, una temática de contenido que jamás había sido parte de sus redes, de las cuales cabe destacar eliminó gran parte de sus publicaciones, en especial en las que salía con Kike, las que conserva, son solo algunos posteos compartidos.

Por su parte el cantante chichero no se queda atrás, tan solo pasadas unas horas de la historia subida por Tami, él también se hizo presente y en compañía de alguien, la creadora de contenido indígena, Meliza Yumisaca, con quien se dejó ver muy de cerquita.

Hasta ahora Kike Jav no ha reaccionado a nada de lo dicho por Tami, quien dijo: “Últimamente he tenido problemas con mi socio, ya que mi socio también era mi pareja sentimental y hemos decidido separarnos”, así que solo queda esperar y ver que anuncia la ex pareja en el camino.