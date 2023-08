¿Juan Gabriel estaría vivo? Esto es lo que reveló la tarotista Mhoni Vidente

Un rumor que por más años que pasen sigue sin perder caducidad, a siete años de haberse dado la noticia del fallecimiento de Juan Gabriel, una de las voces más influyentes de México y de la música latinoamericana, el ´Divo de Juárez´ vuelve a resurgir por la presunción de su no fallecimiento, esta vez fue la famosa tarotista cubana, Mhoni Vidente, la que aseguró que el cantante habría fingido su muerte.

En una de las más recientes lecturas de la pitonisa, esta aseguró que la muerte del intérprete de ´Hasta que te conocí´ no sucedió el 28 de agosto de 2016, tal como lo anunciaron muchos medios de comunicación y la propia familia, pues de acuerdo con ella, el cantante se habría hecho pasar por muerto, pero de acuerdo con su predicción, sería el mismo Juan Gabriel, el que saldría a mostrarse nuevamente ante el mundo.

“Hace poco tuve una revelación muy importante de Juan Gabriel, que ya va a ser su aniversario. La carta de la muerte me está diciendo que no está muerto, que se va a presentar a la luz y nos va a contar por qué hizo esto”, comentó.

Hay que recordar que esta teoría no ha sido citada solo por una persona, pues fue el mismo ex manager de Juan Gabriel, quien años atrás, apareció ante los medios argumentando exactamente lo mismo, sin embargo, para ese momento Joaquín Muñoz solo fue tildado de “loco”.

“Me van a decir loca, me van a decir de todo, pero mentirosa jamás, pero soñé a Juan Gabriel hace dos días, y lo vi muy claro en el sueño, por eso sale la carta de la templanza y se manifestaba muy real en el sueño. Yo tuve la fortuna de conocerlo en 2015, allá en Santa Mónica, California. Me dijo, ‘Mhoni, no estoy muerto, yo sigo vivo, por favor, ayúdame, dile a la gente que sigo vivo, que necesito hacer algo”, dijo la famosa astróloga.