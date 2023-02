Mhoni Vidente aseguró que el encuentro entre alienígenas y humanos está cerca: Esta fue la fecha en que predijo pasará

Cada vez son más las señales que hacen más tangible la idea de que no estamos solos en el mundo, y por si las premisas y las constantes figuras que sobrevuelan con frecuencia el cielo no fuesen suficientes, a esto se le suma la reciente predicción de Mhoni Vidente, quien aseguró hace muy poco, que ya no queda mucho para que humanos y extraterrestres hicieran contacto.

“Lo que no te imaginas va a pasar y vienen cosas que se van a dar a la luz. Avistamientos(...)Ahí te das cuenta de que esas bolas te están diciendo que vienen cambios radicales”, aseguró la tarotista durante una transmisión por su canal de Youtube, en la que hizo alusión al hallazgo de la misteriosa esfera de 1,5 metros que apareció recientemente, en las costas de Japón, y de la que hasta ahora no se sabe con certeza de que se trata.

Siguiendo sus augurios para este 2023, la cubana no dio mucho optimismo en lo que continuó, pues de acuerdo con ella, los alienígenas ya estarían preparando su llegada y su encuentro con las personalidades más poderosas en la tierra. “Ya no tarda, hay que elevar las oraciones y completamente seguir los mandamientos de Dios y... bajará el Diablo”, agregó.

¿En qué fecha pasará?

De acuerdo con Mhoni Vidente, el encuentro que pondría en jaque la historia del mundo, se podría dar en cualquier momento a partir de este pasado 21 de febrero, hasta el 6 de abril de 2023, debido a que según su predicción todo esta dado para que ocurra en medio del tiempo de cuaresma y la Era de Piscis.

“La carta del diablo va a estar presente en la Era de Piscis, lo malévolo, los golpes de Estado, los atentados, las explosiones, las bombas, los misiles, el diablo va a estar más presente que nunca. Se esperan atentados en trenes, metros, aviones y aeropuertos, que podrían generar el inicio de la tercera guerra mundial o un cataclismo en el mundo entero”, afirmó, señalando el tema de la cuaresma.