Se le “reunió el ganado” a Tami Rivera, así fue el cara a cara con Kike Jav

La palestra del entretenimiento ecuatoriano se ha mantenido dinámica en las últimas semanas. Kike Jav, Tamara Rivera y, en cierto modo, Kerly Morán han colaborado a una polémica que tiene como principal definición la infidelidad. En el caso de la joven cantante sorprendió por reunirse con la expareja del influencer quiteño y colaborar con videos en la plataforma de TikTok.

La noche de este miércoles 23 de agosto la joven modelo de Onlyfans tuvo una sana competencia donde participaron John Valverde, Kike Jav y Juanpapi2. Este último, de nacionalidad coreana, bromeaba con el hecho de haber conquistado a la también emprendedora.

Después de hacer una clásica competencia de me gusta y regalos, la figura de territorio asiático se desconectó y abrió la oportunidad que el Cuy y Tami intercambien palabras. Fue en ese comento que Kike admitió haber sido infiel, pero también le señaló aquello a la DJ.

No fue lo único

A la par, soltó una frase donde dio a entender que Tami también saca provecho de las personas. “La Tamara se benefició del chino, como se beneficia de todo el mundo”, fue lo dicho por el también cantante que provocó la ira de la joven influencer.

Producto de la ira, Tami se desconectó del live en TikTok ante la señal de tacharla como interesada. Lo acotado por el quiteño no se pega a los tachado por la capitalina semanas atrás en el podcast “Entre Tragos”.

Tami comentó en aquella ocasión que nunca estuvo con Kike Jav por interés, más bien respondía al amor que le tenía durante sus años de amistad y meses de realción.

“Sacaron par mensajes que me hicieron quedar en vergüenza. De verdad estoy apenada por meter a terceras personas cuando no ha pasado absolutamente nada y me hace quedar en ridículo.

Él se vio atrapado entre la espada y la pared. Él en su desespero sacó los audios y me hace quedar en ridículo. Mete a terceras personas cuando no ha pasado nada, me parece una niñería lo que hizo”, añadió sobre el inconveniente a audios iufltrados con Plata.