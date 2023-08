Michela Pincay revela a que edad planea tener su primer hijo ¿Quién dijo que será el papá?

Michela Pincay ha manifestado en varias oportunidades que sí desea ser madre, pero “cuando sea el momento indicado y con una persona ideal”. Recientemente, confesó en una entrevista a que edad espera concebir a su primogénito e incluso lanzó un podcast hablando sobre el tema.

En el adelanto del podcast publicado por algunos medios de comunicación locales, Michela asegura que cuando cumpla 35 años de edad, tendrá a su primer bebé. En el podcast la acompaña Eduardo Andrade con quien podría engendrar a este primer bebé. Ninguno de los dos ha confirmado nunca su relación y, hasta hace poco Michela parecía enamorada de alguien, pero todo parece indicar que ambos quieren ser padres juntos.

Eduardo ha dicho que quiere un hijo con Michela

En noviembre de 2022, Eduardo Andrade y Michela Pincay se convirtieron en el foco de los medios de comunicación ecuatorianos. Ambos revelaron en ese momento que les gustaría ser padres a través de una inseminación artificial, al no tener parejas oficiales.

“Los dos lo hemos hablado desde hace un tiempo atrás, somos buenos amigos y es lindo querer y creer en quien podría ser la madre de tu hijo”, fueron las palabras de Eduardo a las cámaras de ‘Los Hackers de la Farándula’.

El presentador de televisión añadió que como amigos han hablado sobre el tema y llegaron a la decisión de que si no encuentran a “esa persona adecuada” tendrían hijos juntos. En ese momento aseguraron que lo harían a través de la inseminación artificial, porque siempre se han catalogado como amigos.

“No lo haremos de una manera tradicional, porque somos amigos, no sé si ustedes hacen esas cosas como amigos. A Michela la conozco hace 12 años, es una gran amiga mía y tenemos toda la confianza, somos muy sinceros y hay confianza y hemos estado no solo en las buenas, si no en las malas”, fueron las palabras de Eduardo en ese entonces.