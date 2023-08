Imitador de Gilberto Santa Rosa que renunció a “Yo me llamo Ecuador” ya es parte de versión colombiana del reality

Raúl Gutiérrez, imitador de Gilberto Santa Rosa, en el programa ”Yo me llamo” dio a conocer que es, oficialmente, miembro de la Escuela de Yo me llamo en Colombia tras el anuncio de abandonar el reality de canto en Ecuador.

“De aquí, en más, esperar brindar lo mejor de nuestro arte”, fue parte del mensaje que acompañó con un video de una mochila y una chaqueta con su nombre y el nombre del programa.

Tras la polémica salida del programa de Ecuador aclaró lo sucedido, asegurando que si alguien sabía la verdad tras cámaras eran sus compañeros ya que recibió críticas.

“Cuando yo llego a Ecuador casi que al mismo día le manifiesto que al estar acá también estoy postulando al ingreso de otro proyecto televisivo en Colombia, que el afán mío era primeramente llegar allá (...) Me dicen bueno Raúl, estás acá, ya luego vemos como avanzamos, acepto ello, porque sentí que querían contar con mi presencia y también era una maravillosa oportunidad. De él nació (productor) que grabáramos un video donde yo explicaba esto, dándole un mensaje al pueblo ecuatoriano, que no se diera la impresión que yo me estaba retirando, porque eso nunca pasó, (...) hicimos una grabación con un sentido mensaje a todos los hogares que me abrieron su corazón, y sobre todo con testigos muy importantes que son mis propios compañeros que estuvieron presentes cuando se grabó eso, eso quedó grabado”, expresó Raúl Gutiérrez, en una nueva pronunciación.

En la presentación del imitador de Gilberto Santa Rosa en Colombia, los jurados lo elogiaron y se sorprendieron por su voz. “Se nota que lo llevas en la sangre y lo hiciste con mucho respeto”, dijo César Escola.

Por su parte, Pipe Bueno reconoció la elegancia con la que lo hizo. “Ahí está Gilberto Santa Rosa” y Amparo Grisales confesó que se le erizó la piel.