Kike Jav no pagó el viaje a Qatar de Tami Rivera, la modelo habla de su travesía en el Mundial

Fue en plena inauguración del Mundial de Qatar, ahí la Selección de Ecuador fue protagonista, donde el influencer ecuatoriano Kike Jav pidió a Tami Rivera ser su pareja/novia. No obstante, la relación como tal llegó a su fin en julio del 2023 cuando se confirmó una infidelidad por parte del también artista.

El inicio de esta “novela” que involucró hasta al jugador de la Tri, Gonzalo Plata, la modelo de Onlyfans decidió rendir su versión sobre lo sucedido en estos viajes y ratificar que no es una interesada o mantenida.

En primera instancia, Tami aclaró que su travesía en territorio qatarí prácticamente fue costeada por ella. En sus declaraciones para el canal de YouTube “Entre Tragos”, agregó que siempre se ha costeado sus gastos en la medida de lo posible.

“Es un tema que quiero aclarar. En realidad ese viaje lo terminé pagando yo, más de lo que debía. Es verdad, que él lo organizó. Al final, terminé pagando más, mucho más. Casi todo. No tengo problema con eso”, empezó sus delcaraicones la joven Dj.

“Tengo pruebas, tengo débitos. No vengo a sacar en cara, solo vengo a aclarar eso. No soy interesada. Los viajes que él me ha invitado, cierto que me ha invitado pero no es que ha pagado todo y nada por el estilo. Yo he pagado mis cosas, como debe ser. La gente piensa que él me mantiene, me da plata”, finalizó.

Las declaraciones de Rivera llegan después que Jade Amazónica y Kike Jav agiten el avispero sobre microinfidelidades y descuidos por parte de la joven modelo.