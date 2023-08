Gaby Díaz se quebró en pleno programa al recordar la muerte de su hija: “Yo renegué de Dios”

Un dolor que jamás desaparecerá, la presentadora del programa ´En Contacto´ Gaby Díaz, abrió su corazón y no pudo evitar dejar florecer sus sentimientos, al momento de hablar de una reciente tragedia de delincuencia ocurrida en Guayaquil, el asesinato de un adolescente de 16 años, quien fue víctima de sicariato, en las afueras del colegio José María Egas.

La noticia que sacudió por la crudeza de las imágenes, aunado al sentimiento de pérdida de una madre, no pudo evitar recordarle el fallecimiento de la que fue su segunda hija, quien murió a tan solo días de haber nacido, en ese momento, Gaby Díaz se quebró mientras daba su opinión y aseguró que comparte el sentimiento de renegar de Dios, porque en algún punto ella también lo vivió.

“´¿Por qué me hablas de Dios? Si Dios me arrebató a mi hijo que simplemente iba a estudiar, Gaby no creo y no quiero creer’”, comenzó diciendo la presentadora haciendo alusión al caso del adolescente y seguidamente agregó: “Yo también pasé por tu misma negación y me arrepiento de haberlo hecho. Yo renegué de él y mi sobrina me quedaba viendo como ´¿Tu renegando?´ y después automáticamente es como un chip que se me activó y dije perdóname, porque si es tu voluntad que yo tenga que pasar por esto para poder transformarme, lo tengo que hacer (...) Yo estoy aquí tratando de salir adelante, si yo lo pude hacer tu también lo puedes hacer”, dijo con la voz entrecortada Gaby Díaz, refiriéndose a la madre del estudiante.

Sobre Conny, su segunda hija

Su segunda hija falleció a tan solo días de nacida y en una entrevista con Úrsula Strenge, esta le mostró una foto tras su nacimiento. “Esa es la única foto que tengo de ella vestida con gorrito y que está sin aparatos, fue tomada en el asiento del auto y le dije al chofer déjeme tomarle una foto, ella falleció un 18 de noviembre (..) Conny vino con una tarea maravillosa sobre nuestra familia”, dijo Gaby entre lágrimas.

Confesó que la familia Andrade Díaz no sería la misma, si ella no hubiese venido a la vida “porque nos convertimos en esos seres de ejemplo de esperanza porque enterrar a una hija no es para nada fácil, un dolor, sientes que te arrancan algo de aquí (del pecho).