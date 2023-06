“Enterrar a una hija no es para nada fácil” Gaby Díaz abre su corazón con Úrsula Strenge

Gaby Díaz, presentadora de En Contacto, abrió su corazón en una conversación con Úrsula Strenge, habló de su familia, de su faceta en el crossfit, de su trabajo y de Conny, su hija que ahora es un ángel.

Al ver una foto de su esposo e hijos, los definió como su todo. “Veo a Poli y veo cuando le tenía que decir a mis papás que estaba embarazada de una relación de 4 meses, es mi primera hija (...) Carlos Luis, mi compañero de vida, mi amante, él siempre dice que me agradece mucho porque yo le he cambiado la vida (...) Joaquín, mi todo, es mi respuesta a tantas oraciones”, dijo la presentadora mientras intentaba contener su llanto.

También habló sobre su suegra quien tiene Alzheimer, sin embargo asegura que su dulzura sigue intacta, “Es una mujer que me habla bajo el cariño que siempre impartió”.

Sobre Conny, su segunda hija

Su segunda hija falleció a tan solo días de nacida y Úrsula le mostró una foto tras su nacimiento. “Esa es la única foto que tengo de ella vestida con gorrito y que está sin aparatos, fue tomada en el asiento del auto y le dije al chofer déjeme tomarle una foto, ella falleció un 18 de noviembre (..) Conny vino con una tarea maravillosa sobre nuestra familia”, dijo Gaby entre lágrimas.

Confesó que la familia Andrade Díaz no sería la misma, si ella no hubiese venido a la vida “porque nos convertimos en esos seres de ejemplo de esperanza porque enterrar a una hija no es para nada fácil, un dolor, sientes que te arrancan algo de aquí (del pecho). Yo puedo llorar, pero siento que he sanado, pero mis tristezas y mis lagrimas son de nostalgia, me preguntó cómo hubiera sido a los 10, 8 años, qué le hubiera gustado”.

Gaby Díaz en el Crossfit

Gaby Díaz lleva dos años en el mundo del crossfit, confesó que al principio tenía miedo, pero surgió la oportunidad y ahora todos los días su alarma suena a las 5y30. “La postergo 10 minutos, pero a las 6 de la mañana ya estoy calentando”, confesó.

“Me ha hecho más disciplinada, el cuerpo pasa a un segundo plano, pero me ha ayudado mucho en los días que no todo es color de rosa y cuando hago ejercicio me activó”, dijo la presentadora del matinal de Ecuavisa.

Luego de un proceso de dos años en este deporte, levanta en peso muerto 165 libras y arriba 96. “Nunca hay edad para empezar a hacer cosas distintas, yo cumplí 40 años y el ejercicio es algo que me ha ayudado a reinventarme”.

Matrimonio de Gaby Díaz y Carlos Luis Andrade

Se casaron en el 2007, cuando tenían solo cuatro meses de relación y ella había acabado un noviazgo de 6 años.

“Para mí el matrimonio ha sido lindo y lo que hemos vivido nos ha fortalecido más. Es un buen amigo que le da la mano a todos. (...) Yo quería a ese hombre en mi vida”.