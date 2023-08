“No te entendí lo que estabas cantando”: Imitadora de Danna Paola en ´Yo me llamo´ va a sentencia por falta de afinación

Un error que podría costarle la eliminación en ´Yo me llamo´, Kamela, como es el nombre real de la imitadora de la cantante Danna Paola, tuvo en declive en la que fue su más reciente presentación. La doble de la artista mexicana que ha sido elogiada innumerables veces por los jueces de la escuela de canto de Teleamazonas, esta vez no contó con la venia del jurado.

“No te entendí cosas que estabas cantando y también hubo pequeñitos problemas de desafinación”, enfatizó Pamela Cortés, quien a su vez fue apoyada por el cantante argentino Axel, quien aseguró que faltó coordinación entre el canto y sus movimientos, lo que dejó mucho que desear en este último show de Kamela.

La imitadora interpretó el tema ‘Agüita’ de la artista mexicana, pero quien terminó con un balde de agua fría tras la deliberación del jurado, fue ella. Kamela ha recibido muchos halagos por su talento en tarima, siendo incluso animada en una ocasión por Pamela Cortés, para dejar la imitación y sacar su propia música.

“Dices que te sientes como la sirenita, pero en el cuento de la sirenita, ella no deja el poder y garra que tú has dejado en el escenario hoy. Me encantó, tu evolución ha sido buena. Los movimientos justos, donde no puedas perder el control de tu respiración. Y quiero decirte que a lo que termine este programa, quiero verte siendo colega nuestra que te subas a un escenario con tu música”, fueron las palabras que le dedicó Pamela a la joven Danna Paola, durante una gala pasada, sin embargo, la competencia de ´Yo me llamo´ ha entrado en una recta que cada vez demanda más a cada uno de los participantes.

¿Quién es la imitadora de Danna Paola?

Kamela es el nombre artístico de la imitadora de la mexicana Danna Paola en el reality de canto de Teleamazonas, “Yo me llamo” Ecuador. La joven es apasionada por la música, en su cuenta de Youtube tiene videos de covers e incluso, hace un año, lanzó su primera canción e incluso hizo la grabación del video de su tema “Error”.