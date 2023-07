Ella es “Kamela”, Danna Paola en ‘Yo me llamo Ecuador’: Sus fotos fuera de las cámaras del reality

Kamela, Danna Paola de "Yo me llamo" (ca)

Kamela es el nombre artístico de la imitadora de la mexicana Danna Paola en el reality de canto de Teleamazonas, “Yo me llamo” Ecuador. La joven es apasionada por la música, en su cuenta de Youtube tiene videos de covers e incluso, hace un año, lanzó su primera canción e incluso hizo la grabación del video de su tema “Error”.

Kamela decidió llevar su talento a otro nivel e interpretar a Danna Paola en Yo me llamo. En su última presentación interpretando “Oye Pablo”, los jueces no quedaron convencidos con su presentación. Axel mencionó que no sintió que estaba muy cerca del tiembre de Danna Paola y está muy lejos de la cantante original, críticas que dejaron a la participante con lágrimas en los ojos.

Por su parte, Erika Vélez destacó su presentación física y baile, pero la crítica fue hacia su voz. Mientras que Pamela Cortésle indicó que varias partes del tema musical debían cantarse con otra intención.

“A veces la presión de querer hacer todo, hace que me sienta como que pude haber dado más”, confesó al borde del llanto en cámaras.

En mayo del 2021, la joven cumplió uno de sus sueños que fue lanzar su primer tema musical. Antes de “Yo me llamo”, Kamela ya había debutado en escenarios y eventos donde luce espectacular, con atuendos brillantes y maquillaje colorido.

Kamela, Danna Paola de "Yo me llamo" (Instagram @soykamela)

En Instagram, @soykamela, comparte en sus historias y fotos su vida detrás del reality. En la fotos de su día a día, que también ha compartido en sus redes sociales, vemos a una joven que luce un look fresco, en sus videos e historias de Instagram luce sin maquillaje, lentes y cabello negro.

Kamela, Danna Paola en "Yo me llamo" (Instagram KAMELA)

