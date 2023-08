Carolina Jaume rompió el silencio sobre su depresión y habló de lo que está pasando: “He buscado ayuda”

Carolina Jaume rompió el silencio, tras varios días después de haber compartido un preocupante mensaje que exponía un episodio de depresión por el que se encuentra pasando la presentadora, la también actriz decidió hablar sin cohibiciones sobre el tema y explicar de forma abierta cómo está llevando su proceso, dejando claro, que un episodio depresivo fuerte no sana en pocos días, y que está recibiendo ayuda psicológica.

“Hace unos días subí un post sobre la depresión que estoy pasando porque uno nunca termina de pasarla, pero si va mejorando, evidentemente si he buscado ayuda, he buscado terapias, y si bien es cierto tres, cuatro terapias no van solucionar todo tu problema, pero me han dejado un gran aprendizaje”, comenzó diciendo la presentadora.

Asimismo, Carolina Jaume también se permitió compartir un consejo que de acuerdo con ella, la ayudado mucho a sobrellevar su proceso. “Es extraño que aconseje cuando la que necesita consejos soy yo, pero sin embargo, puedo compartir los consejos que en estos poquitos días me han ayudado ¿Sabes que escuché? que fue lo que más me ayudó de la persona que me está tratando y acompañando ´No hagas nada, no hagas nada´, no mates tu tiempo, no te perturbes tratando de aclarar cosas que tú sabes que no son verdad, todo cae por su propio peso, todo”, dijo.

En su mensaje anterior, la actriz reveló que entre muchas cosas, no se sentía ella misma y lloraba sin razón. “Siempre me considere una mujer exitosa, porque en el pasado “acumule logros que me hacían sentir valiosa e importante”. Nadie sospecha lo que es sonreír sin ganas, comer sin hambre, perder el gusto por las cosas que antes te apasionaban. La mayoría de mis días me levanto preguntándome: Para qué? Siento por dentro un escalofrío que me hiela el alma. No me siento yo mismo. Estoy contenta y de repente lloro”, escribió.

Ante sus últimas declaraciones, queda claro que Carolina Jaume está sanando de a poco, un mensaje que deja un poco más en calma a sus seguidores.