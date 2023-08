Carolina Jaume reapareció en redes con preocupante mensaje: “Todo el mundo me ve feliz, pero no me siento persona”

Reapareció, Carolina Jaume volvió a las redes sociales, pero tal parece que no con buenas noticias. Tras varias de ausencia, tanto de sus cuentas como también de las pantallas de televisión, la actriz se pronunció para contestar lo que muchos no paraban de preguntar ¿Qué pasó con Carolina Jaume?

La rubia del Ecuador dejó de animar las tardes en el programa de ´Los hackers de la farándula´ y sumado a ello, dejó de compartir historias, estados, como si la tierra misma se la hubiese tragado, sin embargo, fue la tarde de este sábado 5 de agosto, que la también modelo se atrevió a compartir un post, donde se dejó ver un tanto cabizbaja, y acompañó la fotografía con un detalle de su situación anímica.

“Siempre me considere una mujer exitosa, porque en el pasado “acumule logros que me hacían sentir valiosa e importante”. Nadie sospecha lo que es sonreír sin ganas, comer sin hambre, perder el gusto por las cosas que antes te apasionaban. La mayoría de mis días me levanto preguntándome: Para qué? Siento por dentro un escalofrío que me hiela el alma. No me siento yo mismo. Estoy contenta y de repente lloro”, son las primeras líneas del mensaje compartido, en el que aseguró que para ella no hay un futuro seguro; “No siento esperanza ni tengo expectativas”.

¿Por qué no soy feliz? Todo el mundo me ve feliz, pero no me siento persona. Necesito ser. Necesito sentir. No tengo a nadie más que que a mis dos hijos y mi madre, que son lo único que me sostiene. No le veo sentido a nada. Todo es negro. Todo se hace negro. Mi vida pasa delante de mis ojos. Mis amigos, mis familiares, mi amor verdadero, mi trabajo, mi infancia, mis sueños cumplidos, mis viajes por el mundo, mis raíces. Todo mi ser. De repente la tenue luz se apaga. Todo se acaba”, agregó unas líneas más abajo.